Πανηγυρικό κλίμα με πυροτεχνήματα στη Χειμάρρα μετά την εκλογή του Φρέντη Μπελέρη στην Ευρωβουλή - Δείτε βίντεο

Πυροτεχνήματα και καπνογόνα στο εκλογικό παράρτημα της Χειμάρρας

Χειμάρρα

Άκρως εορταστική είναι η ατμόσφαιρα στη Χειμάρρα στη Βόρεια Ήπειρο μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και την εκλογή του Φρέντη Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας κατέλαβε την 3η θέση με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το αν θα βγει καθόλου από τη φυλακή, σε περίπτωση που πρέπει να δώσει το «παρών» όπου απαιτείται, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πια διαδικασία ορκωμοσίας ευρωβουλευτών. Ωστόσο, πραγματοποιείται μία συνέλευση στις 16 Ιουλίου, όπου θα χρειαστεί ειδική άδεια για να παραστεί.

