Άκρως εορταστική είναι η ατμόσφαιρα στη Χειμάρρα στη Βόρεια Ήπειρο μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και την εκλογή του Φρέντη Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας κατέλαβε την 3η θέση με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το αν θα βγει καθόλου από τη φυλακή, σε περίπτωση που πρέπει να δώσει το «παρών» όπου απαιτείται, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πια διαδικασία ορκωμοσίας ευρωβουλευτών. Ωστόσο, πραγματοποιείται μία συνέλευση στις 16 Ιουλίου, όπου θα χρειαστεί ειδική άδεια για να παραστεί.

