Άκρως εορταστική είναι η ατμόσφαιρα στη Χειμάρρα στη Βόρεια Ήπειρο μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και την εκλογή του Φρέντη Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας κατέλαβε την 3η θέση με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Η Χιμάρα πανηγυρίζει pic.twitter.com/6vThsmCWnU— Himara.gr (@HimaraGr) June 9, 2024
Αναφορικά με το αν θα βγει καθόλου από τη φυλακή, σε περίπτωση που πρέπει να δώσει το «παρών» όπου απαιτείται, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πια διαδικασία ορκωμοσίας ευρωβουλευτών. Ωστόσο, πραγματοποιείται μία συνέλευση στις 16 Ιουλίου, όπου θα χρειαστεί ειδική άδεια για να παραστεί.
