Ρυθμίσεις σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού στον δημόσιο τομέα, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και τη στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, εισάγει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., τροποποιήσεις στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων, ρυθμίσεις για το σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διατάξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» επέρχονται τροποποιήσεις στον ν.4765/2021 περί του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν στην:

- προσαύξηση της μοριοδότησης λόγω εντοπιότητας υποψήφιων στελεχών του Δημοσίου σε νησιωτικούς, ορεινούς και ηπειρωτικούς δήμους της χώρας,

- δυνατότητα απόδοσης αριθμού σε κάθε υποψήφιο ανά προκήρυξη, μέσω εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας, προκειμένου να καθορίζεται η σειρά κατάταξης αυτού,

- διενέργεια του συνόλου της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «η υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως σε ορεινούς, νησιωτικούς δήμους, καθώς και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και διορισμού, καθιστούν αναγκαίες τις προωθούμενες παρεμβάσεις ώστε να κινητροδοτηθούν οι υποψήφιοι ευάλωτων περιοχών, να ενισχυθεί η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα να καλυφθούν άμεσα οι κενές θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών».

Το σχέδιο νόμου που εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, εντός της εβδομάδας προβλέπει:

- κάλυψη των θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2022 και 2023 καθώς και 2024 και 2025 από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της πρόσκλησης/προκήρυξης 2Γ/2022 ή άλλης μεταγενέστερης γραπτής εξέτασης, με βάση τα οριζόμενα κριτήρια.

- τροποποίηση/συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (ν.3528/2007) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), με σκοπό τη σύντμηση των επιμέρους προθεσμιών που προβλέπονται και τη συνακόλουθη επιτάχυνση ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού των δημόσιων και των δημοτικών υπαλλήλων

- Επανακαθορισμό, με εφαρμογή από το έτος 2025, του πλαισίου αναφορικά με το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών, συνδεόμενο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης του ν.4940/2022, με σκοπό την επίτευξη προσδιορισμένων στόχων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την ανάλογη επιβράβευση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Παράλληλα, καταργείται το άρθρο 23 του ν.4940/2022. Συγκεκριμένα, καθορίζονται:

- το πεδίο εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων [μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.).],

- οι προϋποθέσεις υπαγωγής φορέων και υπαλλήλων στο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, όπου ρητά μνημονεύεται ότι η καταβολή της ανταμοιβής αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, ενώ καταβάλλεται αναδρομικά σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης ή απαλλαγής του υπαλλήλου,

- η ακολουθητέα διαδικασία για τον καθορισμό των επιλέξιμων προς ανταμοιβή στόχων, τον υπολογισμό του τελικού ποσού ανταμοιβής ανά δικαιούχο φορέα και την καταβολή της ανταμοιβής ανά δικαιούχο υπάλληλο.

Συστήνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών:

- Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, για τον συντονισμό της εφαρμογής του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η συγκρότηση αυτής,

- Τμήμα Κινήτρων και Ανταμοιβής, με αποστολή τη διαχείριση του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής και την παροχή συνδρομής στην ανωτέρω Επιτροπή.

Περαιτέρω, στο Υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσεται και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα Κινήτρων και Ανταμοιβής, το οποίο διαλειτουργεί με τα συστήματα που υποστηρίζουν την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία καθώς και με το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» (ΣΔΑΔ), μετά τη θέση του τελευταίου σε παραγωγική λειτουργία.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στην ανάγκη παροχής ενιαίου κινήτρου στους δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να επιδείξουν μεγαλύτερη αφοσίωση και ταχύτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να συνδράμουν στην επίτευξη συγκεκριμένων τεθειμένων στόχων, συμβάλλοντας, τελικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδας στην οποία υπηρετούν. «H παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Διοίκησης, αφού είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απόδοση στον χώρο εργασίας. Μάλιστα, όσο πιο ελκυστικά θεωρούνται τα κίνητρα, τόσο περισσότερο εντείνονται οι προσπάθειες των εργαζομένων για κάθε είδους ανταμοιβή. Ήδη σήμερα έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται ειδικά συστήματα στοχοθεσίας και ανταμοιβής υπαλλήλων σε μεμονωμένους φορείς, όπως στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ορισμένες Ρυθμιστικές Ανεξάρτητες Αρχές και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το νέο σύστημα ανταμοιβής απευθύνεται σε φορείς με διαφορετική μορφή, διαφορετικές αρμοδιότητες, διαφορετικούς εξυπηρετούμενους και έχει δημιουργηθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να διευρυνθεί και σε άλλους φορείς στο μέλλον, καθώς είναι απλό χωρίς δύσκολους ή εξειδικευμένους τύπους εφαρμογής που προκύπτουν από πολύ εξειδικευμένα ή δύσκολο να παραχθούν στοιχεία», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση. Αναφέρεται επίσης ότι ελήφθησαν υπόψη οι ακολουθούμενες πρακτικές κρατών μελών της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, αλλά και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, ως προς τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση, τα εμπλεκόμενα μέρη, τα κριτήρια παροχής κινήτρων, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, τα επίπεδα των ανταμοιβών, τον τρόπο απονομής των ανταμοιβών, τα στάδια ελέγχου αξιολόγησης.

Με το σχέδιο νόμου επανακαθορίζονται: i. το πεδίο εφαρμογής του ν.4940/2022, ii. το χρονικό πλαίσιο καθορισμού της στοχοθεσίας των φορέων, παρέχεται δε η δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων και ηλεκτρονικών εφαρμογών από την Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης του φορέα για την υλοποίηση του έργου της.

Τροποποιούνται διατάξεις περί Επιτελικού Κράτους (ν.4622/2019), με τη σύντμηση της προθεσμίας έγκρισης του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής καθώς και των επιμέρους προθεσμιών που τίθενται κατά τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου.

Ρυθμίζονται επίσης και θέματα που αφορούν στην:

- αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου,

- θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» (ΣΔΑΔ), στο οποίο μεταφέρονται όλα τα στοιχεία και οι λειτουργίες του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, του οποίου το ΣΔΑΔ είναι διάδοχος.

Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του δήμου που έχουν ήδη διατεθεί μέσω σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας σε συμβαλλόμενο δήμο, για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

