Ανδρουλάκης: Σήμερα οι Έλληνες δεν ζήτησαν απλά Δικαιοσύνη - Την απαίτησαν

"Σήμερα οι Έλληνες δεν ζήτησαν απλά Δικαιοσύνη. Την απαίτησαν" τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις μεγάλες συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση περίπου 30.000 ατόμων με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εκτιμήσεις των διαδηλωτών αναφέρουν πολύ περισσότερο κόσμο.

