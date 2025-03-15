«Πρόκειται για μια σκυταλοδρομία. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης δίνει την σκυτάλη της μεταρρύθμισης στον Θανάση Δαβάκη εν κινήσει, εν πλήρη κινήσει. Ο Θανάσης Δαβάκης είναι νομίζω ίσως η καλύτερη περίπτωση ανθρώπου που έχει αίσθηση τι προσπαθούμε να πετύχουμε εδώ και κατά συνέπεια να καταστεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο ένας παράγοντας ενίσχυσης αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας»

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα, Σάββατο 15 Μαρτίου, στην τελετή αποχώρησης του νέου υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρώην υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και υποδοχής του νέου υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Θανάση Δαβάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Παρόντες ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ υποναύαρχος (Ο) ε.α. Παναγιώτης Σταθόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Αποχαιρετάμε», τον υφυπουργό μέχρι χθες Εθνικής 'Αμυνας, Γιάννη Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Ο Γιάννης επελέγη από τον πρωθυπουργό για να αναλάβει τη θέση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά σε αυτή την συγκυρία και με τα θέματα που είχε χρεωθεί, η αποχώρησή του συνιστά μίας μορφής απώλεια. Όμως, από την άλλη, αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας την οποία κατέβαλε αυτά τα δύο χρόνια και του έργου το οποίο έχει ήδη εκτελεσθεί. Διότι, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε σε μία μεγάλη μεταρρύθμιση, σε μία διαρκή κίνηση και ο Γιάννης ήταν σημαντικό τμήμα αυτής της προσπάθειας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Δύο νομοθετήματα, στα οποία είχε κυρίαρχο ρόλο, το νομοθέτημα για την ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων και το νομοθέτημα που αφορά το υγειονομικό γενικά σκέλος και τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ήδη έτοιμα.

Έχουν περάσει από το υπουργικό Συμβούλιο και δεν έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων λόγω καθυστέρησης του νομοθετικού έργου, φέρουν όμως την σφραγίδα της μεγάλης του προσπάθειας» πρόσθεσε.

«Επίσης, η εργασία η οποία έχει γίνει για την αναβάθμιση των Στρατιωτικών Σχολών και τη δημιουργία της Ακαδημίας των Στρατιωτικών Σχολών, η προσπάθεια η οποία γίνεται για την θητεία, για τη νέα θητεία, για τη νέα εποχή. Όλα αυτά είναι προσπάθειες στις οποίες ο Γιάννης είχε σημαντική συμμετοχή» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Η νέα του αποστολή έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αποτελεί αποστολή προστασίας της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Οφείλουμε όλοι να του ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτήν την νέα προσπάθεια, να τον διαβεβαιώσουμε επίσης για τη στήριξη την οποία το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέχει προς το υπουργείο στο οποίο ο Γιάννης τώρα πηγαίνει. Οι γνώσεις, που έχει αποκτήσει εδώ, νομίζω ότι θα είναι βοηθός στην επιτυχία του έργου του, την οποία πρέπει όλοι να ευχόμαστε κι εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για τα δύο χρόνια εγκάρδιας συνεργασίας στο Υπουργείο και να τον διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα του, για να τον βοηθήσουμε στο νέο καθήκον το οποίο αναλαμβάνει» επισήμανε.

Αναφερόμενος στο νέο υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον καλωσόρισε λέγοντας ότι είναι ένας συνάδελφος «με τον οποίο έχω συμπορευθεί πολλά χρόνια».

«Ο Θανάσης Δαβάκης», ανέφερε ο κ. Δένδιας,δεν είναι νέος στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, έχει υπηρετήσει στην ίδια θέση, γνωρίζει το αντικείμενο. Επίσης ο Θανάσης ήταν συμμέτοχος στη μεγάλη προσπάθεια μεταρρύθμισης. Μέχρι χθες, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής των Ελλήνων, της πιο καίριας ίσως Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων και την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταρρύθμισης την οποία πραγματοποιούμε. Και είμαι σίγουρος ότι με την εγκάρδια συνεργασία την οποία εδώ θα αναπτύξουμε, θα πετύχουμε τους στόχους που κατ΄ αρχήν έχουμε θέσει».

O Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια «έχουμε πετύχει πολλά», ευχαρίστησε τον υπουργό κύριο Νικόλαο Δένδια, «κυρίως για την εμπιστοσύνη, την αγάπη, αλλά και την αγαστή συνεργασία την οποία είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα».

«Οφείλω να ομολογήσω και δημοσίως ότι το 2023 ήρθα ως ένας καλός του συνάδελφος, και θα έλεγα πως φεύγω ως ένας στενότατος φίλος και συνεργάτης» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για την αναβάθμιση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είπε ότι ήταν ένα από τα πρώτα νομοθετήματα «τα οποία εισάγαμε στη Βουλή και ψηφίστηκε ήδη από τους πρώτους μήνες της παρουσίας μας εδώ, όπου δώσαμε τη δυνατότητα διευρυμένης έρευνας και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και την απλούστευση των διδακτικών διαδικασιών».

«Παρουσιάστηκε», ακόμη, συνέχισε, «και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο η μεγάλη μεταρρύθμιση των υγειονομικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου μεταξύ άλλων καθιερώνουμε την οικονομική αυτοτέλεια των στρατιωτικών νοσοκομείων, τη διεύρυνση των Επιτροπών Υγειονομικής Κάλυψης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, αλλά κυρίως για τη βελτίωση της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ».

Για το θέμα της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων εξήγησε ότι αποτελεί «μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, όπου ο απώτερος στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προς όφελος και πάλι των στελεχών, καθώς μέσω αυτού θα χρηματοδοτείται και το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα όπου στόχος μέχρι το 2030 να κατασκευαστούν τουλάχιστον 5.000 κατοικίες για τα στελέχη μας και βεβαίως είναι σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και το ζήτημα της θητείας, το οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρεται και στο θέμα της εθνοφυλακής, αλλά και της εφεδρείας».

Ευχαρίστησε όλα τα στελέχη «που πραγματικά εργάστηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να συμπαρίστανται στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών όλους τους προηγούμενους μήνες».

Για την Ατζέντα 2030, είπε: «Προχωρήσαμε στη Νέα Δομή Δυνάμεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις και σε λίγες μέρες ο κύριος υπουργός θα παρουσιάσει και το νέο δεκαετές προγραμματισμό για τα εξοπλιστικά προγράμματα».

«Με όλα αυτά στην ουσία θέτουμε τις βάσεις, θα μου επιτραπεί ο όρος, την επόμενη σχεδόν τριακονταετία, αν όχι πεντηκονταετία για τις Ένοπλες Δυνάμεις» συμπλήρωσε.

Για τη μετάβαση στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι «αποτελεί μία ύψιστη τιμή, αλλά και πρόκληση».

«Στόχος», ανέφερε, «είναι βήμα προς βήμα και μέσα από μία σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα, να ενισχύσουμε τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της πατρίδας μας, αλλά και την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ευχαρίστησε ακόμη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, αλλά και τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει το νευραλγικό πόστο της πολιτικής προστασίας»,

Απευθυνόμενος στον Θανάση Δαβάκη του ευχήθηκε «ο,τι καλύτερο» ενώ πρόσθεσε: «Είμαι απόλυτα βέβαιος και ανακουφισμένος που αναλαμβάνει το πόστο, διότι ο κ. Δαβάκης, ο αγαπητός φίλος ο Θανάσης, είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, με την έννοια ότι συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ως πρόεδρος, επίσης διετέλεσε και στο παρελθόν υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, επομένως έρχεται σε ένα πολύ γνώριμο χώρο, έχει τις ικανότητες, έχει την θέληση, έχει τη βούληση, αλλά κυρίως έχει τον χαρακτήρα να πάρει τη σκυτάλη».

Ο νέος υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε από καρδιάς ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό «για την τιμή που μου έκανε να επανέλθω στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας».

«Ένα υπουργείο», είπε, «το οποίο είναι συνδεδεμένο με την ιστορία αυτού του τόπου, την ανάπτυξη αυτού του τόπου, τη δόξα αυτού του τόπου. Και όχι μόνο ως υπουργείο, αλλά ως άνθρωποι, ως στελέχη, ως ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πάντα πρέπει να χρήζει της πρώτης μας προτεραιότητας».

Εξέφρασε τη χαρά του που παραλαμβάνει «από έναν καλό φίλο, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη και είμαι βέβαιος ότι όλο αυτό το πλέγμα των πρωτοβουλιών που ανέφερε στο χαιρετισμό του, πρωτοβουλιών οι οποίες ήδη έχουν νομοθετηθεί και άλλες δρομολογούνται για τη νομοθέτησή τους, δείχνει με την επίβλεψη της ηγεσίας του Νίκου Δένδια, ότι αναπτύσσεται σε αυτό το υπουργείο μια νέα ιδέα για το πού θα πάνε στα επόμενα 50 χρόνια οι Ένοπλες Δυνάμεις μας».

«Πέρα από τις μεγαλοστομίες όμως της πολιτικής πιστεύω ότι αυτή τη φορά γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ ουσιαστικό, το οποίο εμάς που παραλαμβάνουμε μας δημιουργεί τη μεγάλη υποχρέωση να το συνεχίσουμε, να το βελτιώσουμε, να το αναπτύξουμε και να έχουμε σαφή αποτελέσματα όπως ήδη υπάρχουν και το λέω ως πρόεδρος Επιτροπής Εξοπλιστικών μέχρι εχθές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαβάκης.

«Θέλω επίσης», συνέχισε, «να εκφράσω τη μεγάλη τιμή και χαρά που έχω να τελώ από εδώ και μπρος υπό τις καθοδηγήσεις και την κατεύθυνση ενός, επιτρέψτε μου τον όρο, ευπατρίδη της πολιτικής, όπως είναι ο Νίκος Δένδιας».

Τόνισε ότι θα είναι πάντα στη διάθεση του υπουργού «ως απλός στρατιώτης» ενώ συμπλήρωσε σχετικά με τις τομές, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που φέρνει η «Ατζέντα 2030» ότι με τις κατευθύνσεις του υπουργού θα προχωρήσουν «στη συγκρότηση της φρέσκιας ιδέας για τις Ένοπλες Δυνάμεις που αποτελούν το καύχημα και την ασπίδα του ελληνικού λαού διαχρονικά».

«Αισθάνομαι», είπε, «μεγάλη τιμή που θα συνεργαστώ με τέσσερις αρχηγούς. Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον κύριο Χούπη, τον αρχηγό του Στρατού, τον κύριο Κωστίδη, τον αρχηγό του Πολεμικού μας Ναυτικού, τον κύριο Κατάρα και τον αρχηγό της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τον κύριο Γρηγοριάδη, οι οποίοι και από την εμπειρία τους και από την αγάπη τους στον κλάδο τους θα μας δίνουν τις δέουσες και κατάλληλες προτάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.