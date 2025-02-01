Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε σήμερα, Σάββατο στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.

«Εκπροσωπείτε το όραμά μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και είστε συντελεστές αυτής της πολιτικής», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας ενώπιων των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ και συνέχισε πως «αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να γίνει η οικονομία μας πολύ πιο παραγωγική και να εξάγουμε περισσότερα από αυτά που εισάγουμε. Επίσης, να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην πατρίδα μας, να υλοποιήσουν εδώ το όραμά τους, να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική συρρίκνωση της πατρίδας μας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε επίσης πως στο Υπουργικό Συμβούλιο «αποφασίσαμε για τα τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που αφορούν τις παραμεθόριες περιοχές, τις μεγάλες επενδύσεις και τη μεταποίηση» και συνέχισε ότι «στο κέντρο της προσοχής μας είναι η Μακεδονία μας, η Θράκη, οι παραμεθόριοι νομοί με χαμηλότερο αποτύπωμα στην οικονομία, ώστε να τις στηρίξουμε έμπρακτα. Αυτή είναι πατριωτική πολιτική».

«Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει περισσότερη βιομηχανία, περισσότερα καινοτόμα προϊόντα που παράγονται από την εφαρμοσμένη έρευνα. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που κάνετε στα ερευνητικά κέντρα. Η δέσμευσή μου είναι να σταθώ δίπλα σας με όποιο τρόπο μου ζητήσετε», επισήμανε ακόμα και έκανε ειδική αναφορά στο μεγάλο στοίχημα του ThessInTEC, το οποίο «είναι το μεγαλύτερο έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται με 33 εκατ. ευρώ από το RRF».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα ότι είναι στη φάση κατασκευής το μεγάλο αναπτυξιακό έργο “EKETA 2.0”, προϋπολογισμού 33,87 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. «Στηρίζουμε το ΕΚΕΤΑ, την εφαρμοσμένη έρευνα, για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως «πιστεύω στην έρευνα που έχει αποτελέσματα στην οικονομία. Θα συνεργαστούμε για να αναδείξουμε τη δουλειά σας, έχω πεποίθηση σε αυτό που κάνετε και θα το στηρίξω με όλους τους τρόπους. Παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας σημαίνει βιομηχανία, έρευνα, καινοτομία και αύξηση των εξαγωγών μας».



Πηγή: skai.gr

