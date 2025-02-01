«Να χυθεί άπλετο φως» στην τραγωδία των Τεμπών καλεί η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε αρχικά η υπουργός: «Είναι μια τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους και θα συνεχίζει να μας συγκλονίζει όλους και στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό μπροστά στις οικογένειες των θυμάτων. Θα έλεγα πως το βασικό μέλημα είναι διττό. Πρώτον, να χυθεί άπλετο φως, να προχωρήσει γρήγορα η δικαιοσύνη αλλά θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Να μην μείνει καμία σκιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοια τραγωδία να μην μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο. Αυτό βοηθάει καταλυτικά στην κάθαρση».

Και συνέχισε λέγοντας για την συζήτηση που γίνεται για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία: «Το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, τι έγινε στον τόπο της τραγωδίας, όλα αυτά είναι αντικείμενο της δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας, μπορεί να απαντήσει σε όσα μπορεί να απαντήσει ένας εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Και απάντησε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός. Όταν ερωτήθηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που ήταν δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα, απάντησε στη βάση των στοιχείων που είχε μπροστά του και τα οποία στοιχεία με κατηγορηματικό τρόπο απαντούσαν στο ερώτημα. Όταν ερωτήθηκε αργότερα, τον Απρίλιο πέρυσι, πάνω από ένα χρόνο μετά την τραγωδία εκεί είχε πει για το συγκεκριμένο θέμα για το τι ακριβώς μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, είχε πει ρητά πως αυτό θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Επίσης είχε απαντηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο η συγκεκριμένη ερώτηση από τους αρμόδιους, από τους αρμόδιους, την Hellenic Train. Είχε προσκομιστεί επίσημη απάντηση, τι έπρεπε, να το αποσιωπήσει; Κάτι που κατατίθεται στη Βουλή είναι δημόσια διαδικασία, δεν έπρεπε να μην αναφέρει το επίσημο έγγραφο; Και όσο προχωράει αυτή η διαδικασία, όσο χύνεται φως, όσο ανοίγουν περισσότερα στοιχεία, προφανώς εμπλουτίζεται το υλικό που έχουμε όλοι στη διάθεσή μας, μέσα από τον δημόσιο διάλογο».

«Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει καταβάλλει, ίσως λίγο σιωπηρά, μια σειρά από πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη», τόνισε.

Ερωτώμενη εάν δεν είχαν γίνει τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έδινε συνέντευξη, η υπουργός απάντησε: «Είναι κακό ότι βγήκε ο πρωθυπουργός να απαντήσει; Σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ερωτήσεις για τα Τέμπη. Σε αυτές τις ερωτήσεις ο πρωθυπουργός θα απαντάει με βάση προφανώς την πληροφορία που έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα».

Ακολούθως η κυρία Κεραμέως επισήμανε: «Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να συνδράμει όσο μπορεί. Για παράδειγμα, εάν δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση δεν υπήρχε δυνατότητα και δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν όλα τα κινητά».

Για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες, η υπουργός τόνισε πως «αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ δεν ξέρω τι υλικό έχει ο εφέτης ανακριτής. Άρα πώς ξέρουμε για το τι υπάρχει και δεν υπάρχει; Η δικαιοσύνη έχει όλα τα εργαλεία και έχει και περισσότερα από αυτά που είχε προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη».

«Υπήρχαν τρεις διαφορετικές βεβαιώσεις από την Πυροσβεστική, από τον ΟΣΕ και από την Hellenic Train λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Προφανώς πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση, να αποδοθεί η δικαιοσύνη και στη συνέχεια προφανώς θα υπάρχουν συνέπειες σε πάρα πολλά επίπεδα», επισήμανε.

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και το γεγονός πως μπήκε στις λίστες της ΝΔ μετά το δυστύχημα η κυρία Κεραμέως απάντησε: «Αυτό το θέμα δεν έχει καμία σχέση με την όποια διερεύνηση ποινικών ζητημάτων για οποιονδήποτε. Ο κ. Καραμανλής παραιτήθηκε μέσα σε λίγες ώρες μετά την πρωτοφανή τραγωδία και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κατηγορία προσωπική κατά του. Εάν υπάρξει το παραμικρό στοιχεία εκ μέρους της δικαιοσύνης για οπουδήποτε πρόσωπο, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Τέλος, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο τονίζοντας πως θα προστατεύει και τους δημόσιους υπαλλήλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.