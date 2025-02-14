Ρωμανός: Η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που σέβονται τους θεσμούς 

«Μετά τη χθεσινή απαράδεκτη δήλωση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, το ένα στέλεχος του κόμματός του μετά το άλλο τον αδειάζει. Η κ. Νάγια Γρηγοράκου, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης και ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης διαχώρισαν ξεκάθαρα τη θέση τους, αφήνοντάς τον μόνο του σε μια γραμμή θεσμικής εκτροπής», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.
«Αν έχει απομείνει έστω και λίγη σοβαρότητα στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να ανασκευάσει άμεσα, ζητώντας συγγνώμη και να βάλει τέλος στον κατήφορο που έχει επιλέξει, στην εμμονική του προσπάθεια να αντιγράψει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις που σέβονται τους θεσμούς, όχι πολιτικούς αρχηγούς που τους υπονομεύουν για μικροκομματικά οφέλη», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.
