Χρυσοχοΐδης: Ενισχύουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις το πλέγμα προστασίας των παιδιών μας

Ανάρτηση για τα αποτελέσματα των δράσεων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την προστασία των ανηλίκων έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι στην καρδιά της νέας φιλοσοφίας αστυνόμευσης», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων και τις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, ο υπουργός αναφέρει:

«Καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα.

Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και ιδιαιτέρως τους γονείς. Για τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων, την ασφάλεια των παιδιών μας.

Από τον Ιανουάριο του 2024, όταν ο Πρωθυπουργός μού ανέθεσε ξανά την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έθεσα ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι, άλλωστε, στην καρδιά της νέας φιλοσοφίας αστυνόμευσης: της Κοινωνικής Αστυνόμευσης.

Δυστυχώς, για πολλά χρόνια, το συγκεκριμένο ζήτημα είχε χαθεί μέσα στις γενικότερες δράσεις προστασίας των πολιτών, με τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η ίδρυση πέντε γραφείων Προστασίας Ανηλίκων σε πόλεις της Χώρας, να αποτελούν εξαίρεση. Όπως, όμως, η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, έτσι και η προστασία των ανηλίκων απαιτεί εξειδικευμένη διαχείριση, συνεχή προσαρμογή και ενίσχυση των πολιτικών και των εργαλείων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η Ελληνική Αστυνομία από τον Ιανουάριο του 2024, χτίζοντας από την αρχή μια νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία προστασίας των ανηλίκων.

Οι βασικοί της άξονες ήταν:

Α) οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης, με νέες και νέους αστυνομικούς, σε σημεία που υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση παιδιών και στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί επεισόδια ή περιστατικά βίας και παραβατικότητας. Στη Γλυφάδα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στον Άλιμο, στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, στο Μοναστηράκι, αλλά και σε όλους τους Νομούς της χώρας οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με περισσότερα από 194.000 παιδιά και γονείς. Άκουσαν τις ανησυχίες τους, εξήγησαν τον ρόλο της Αστυνομίας και το πώς μπορούν οι Υπηρεσίες της να τους προστατεύσουν και παρουσίασαν νέα εργαλεία, όπως το 10201 και το SΑFE.YOUth, στα οποία θα αναφερθώ αμέσως μετά. Βρέθηκα και εγώ ο ίδιος, αρκετές φορές, σε πλατείες της Αττικής με τους αστυνομικούς και συνομίλησα με τα παιδιά.

Αυτές οι δράσεις όμως, πέρα από πρόληψη και ευαισθητοποίηση, έχουν και τον χαρακτήρα της αποτροπής ή/ και της αντιμετώπισης βίαιης ή άλλης παραβατικής ενέργειας, αν χρειαστεί. Για αυτό, πάρα πολλές φορές απετράπησαν επεισόδια που είχαν σχεδιαστεί μέσα από το διαδίκτυο και έγιναν 1.489 συλλήψεις για κλοπές ή άλλες παραβατικές ενέργειες.

Β) Δημιουργήσαμε δύο νέα εργαλεία, ένα τηλεφωνικό – το 10201, και ένα application, το SAFE.YOUth, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες, στους γονείς και στα παιδιά να επικοινωνούν εύκολα, άμεσα και με ένα μόνο σημείο για κάθε περιστατικό που αφορά ανηλίκους. Το 10201 είναι μια 24ωρη πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή, την οποία υποστηρίζει εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Αττικής, που διαχειρίζεται, ανάλογα, κάθε καταγγελία. Το SAFE.YOUth ενημερώνει για τους κινδύνους, αλλά και για τις δυνατότητες προστασίας που παρέχει η Αστυνομία, ενώ δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης βοήθειας με το πάτημα ενός κουμπιού, του Emergency Button.

Γ) Σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας, ορίστηκε ένας Αξιωματικός, υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των δράσεων προστασίας ανηλίκων.

Για να έχετε τη συνολική εικόνα:

Το 2024 είχαμε 10.968 υποθέσεις παραβατικότητας και βίας ανηλίκων, με 14.956 ανήλικους δράστες, ενώ το 2023 είχαμε 7.789 υποθέσεις με 10.150, άρα αύξηση 40,81% και 43,80% αντίστοιχα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η βία αυξήθηκε. Η Αστυνομία, αλλά και γενικότερα οι Φορείς τους κράτους, κινητοποιήθηκαν περισσότερο. Για παράδειγμα, μέσα από τις δράσεις ήπιας αστυνόμευσης η Αστυνομία πήγε δίπλα στα παιδιά για να τα προστατεύσει, κάτι που οδήγησε στη διαχείριση περισσότερων από 1.500 υποθέσεων, που προέκυψαν. Οι υποθέσεις που σας ανέφερα δεν περιλαμβάνουν, άλλωστε, μόνο περιστατικά βίας – για την ακρίβεια αυτά είναι τα λιγότερα – αλλά γενικότερα την παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων.

Ενδεικτικά:

4.774 υποθέσεις αφορούν παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ., κάτι όμως εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δεν μπορούμε να χάσουμε άλλες ζωές στους δρόμους.

2.032 υποθέσεις, η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, αφορά εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίας από ανηλίκους που διέπραξαν κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες.

935 υποθέσεις αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες και κυρίως ναρκωτικά, έναν σημαντικό κίνδυνο για τους νέους μας.

685 υποθέσεις αφορούν στην πρόκληση σωματικών βλαβών από διάφορες μορφές βίας, με την εμπλοκή 1.077 ανηλίκων και τέλος, 414 υποθέσεις με όπλα, από 492 ανηλίκους.

Από τα σημαντικότερα ζητήματα, για μένα, ήταν οι υποθέσεις παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Από 1.242 το 2023, σε 2.163 το 2024, αύξηση 74%.

Άφησα για το τέλος τις ενημερωτικές δράσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες, όμως, είναι η καρδιά της πρόληψης και της ανθεκτικότητας των νέων μας έναντι σε κάθε μορφής βίας.

2.942 διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά, τις οποίες παρακολούθησαν 216.792 παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες και 380 άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 46.520 πολίτες.

Δεν εφησυχάζουμε όμως ποτέ, γιατί δεν θέλουμε κανένα παιδί να νιώθει μόνο. Το επόμενο διάστημα στη Βουλή θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο μας, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την οπλοφορία και, κυρίως, απαγορεύσεις και αυστηρές προϋποθέσεις για διάφορες κατηγορίες μαχαιριών που έχουν χρησιμοποιηθεί από ανηλίκους, ως όπλα. Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τον νέο νόμο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πώλησης αλκοόλ στους ανηλίκους, θα γίνει Φορέας ελέγχου της νομοθεσίας, ενώ θα τρέξουν και νέες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε και άλλο το πλέγμα προστασίας των παιδιών μας.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες για το SAFE.YOUth https://www.safeyouth.gov.gr

Κατεβάστε το και εσείς και τα παιδιά σας. Μπορεί να σώσει ζωές.

ΥΓ. Την προηγούμενη Τετάρτη, με τη Δήμαρχο Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ Αθηναγόρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα με γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, συζητήσαμε για την κοινωνική αλυσίδα προστασίας των παιδιών, που είναι απαραίτητη και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε».

