Κικίλιας: Από το «ωσαννά» όλο το καλοκαίρι, περάσαμε ξαφνικά, μέσα σε 40 ώρες, «στο άρον- άρον σταύρωσον»

Από το “ωσαννά” που ακούμε για το Πυροσβεστικό Σώμα όλο το καλοκαίρι, περάσαμε ξαφνικά, μέσα σε 40 ώρες, “στο άρον- άρον σταύρωσον”. Αυτό δεν το δέχομαι. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον αρχηγό, τον υπαρχηγό, τον επιτελάρχη, τους αξιωματικούς, τους πυροσβέστες, τους δασοκομάντος, τους εθελοντές και όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάθε μέρα από την 1η Μαΐου, 24 ώρες το 24ωρο, δίνουν τεράστιες μάχες». Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τ/σ ΑΝΤ1.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Τη χρήση των αεροσκαφών και ελικοπτέρων την έχει αποκλειστικά ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και έχουμε περιφρουρήσει το να μην μπορεί να παρέμβει κανείς. Ο κ. Κασσελάκης ήρθε στο ΕΣΚΕΔΙΚ, τον φιλοξενήσαμε, τον ξεναγήσαμε σε μια δύσκολη επιχειρησιακά στιγμή για μας, γιατί εκείνη την ώρα επέλεξε. Καλή τη πίστει τού δώσαμε από το ENGAGE- που είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα και χρησιμοποιεί πλέον στη νέα εποχή η Πολιτική Προστασία- όλα τα στοιχεία για τα 20 εναέρια που πετούσαν πάνω από τη φωτιά εκείνη την ώρα που ο ίδιος ήταν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Ωστόσο ο ίδιος επέμεινε στα 3. Ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Η κριτική σε μένα δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να γίνεται καλόπιστα ή κακόπιστα από τον οποιονδήποτε. Είναι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όμως εδώ μιλάμε για μαύρη προπαγάνδα απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα. Και αυτό είναι μη αποδεκτό. Είναι λαϊκισμός. Είναι προσβλητικό. Θεωρώ ότι ο κ. Κασσελάκης το κάνει μήπως τυχόν καταφέρει και στεριώσει στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω αν συνεχίσει έτσι». Πρόσθεσε, δε, ότι τα ίδια στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τον αριθμό των εναέριων που επιχείρησαν, υπάρχουν και στους πύργους ελέγχους των αεροδρομίων.

Σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση της φωτιάς παρέθεσε τις πολύ μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων και των εθελοντών που συντονισμένα κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες. «199 πυροσβεστικά οχήματα, 36 εναέρια μέσα, 1.930 αστυνομικοί, 685 οχήματα της Αστυνομίας, 1.683 εκκενώσεις, 284 απεγκλωβισμοί. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας με τις ομάδες «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Δεκαέξι εθελοντικές ομάδες της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι αυτοί συγχρονίστηκαν και δούλεψαν μαζί. Άρα στην ερώτηση “αν το κράτος και η Πολιτεία ήταν εκεί” η απάντηση είναι ότι “το κράτος και η οργανωμένη πολιτεία ήταν εκεί” και έσωσαν δεκάδες ζωές. Εκατοντάδες ζωές».

Τέλος, μίλησε για τις μάχες που δίνει φέτος από πολύ νωρίς το Πυροσβεστικό Σώμα και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. «Εξήγησα πριν την αντιπυρική περίοδο και πολύ νωρίς ότι θα έχουμε μία πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική με συγκλονιστικά δύσκολες συνθήκες. Έτσι, πράγματι συμβαίνει. Μόνο που το Πυροσβεστικό Σώμα έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όλους αυτούς τους μήνες. Υπάρχει η ανάγκη να δείχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους το σεβασμό και την εκτίμησή μας για το σθένος τους, το πάθος, την αυταπάρνηση και την μάχη την οποία δίνουν. Θα υπάρχουν και πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό το διήμερο με την πυρκαγιά στο Βαρνάβα ήταν μία από αυτές. Προσέξτε, αύριο ξεκινούν ξανά μελτέμια με 6, 7, 8 μποφόρ. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες θα μάθουμε να ζούμε στην χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

