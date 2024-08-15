Κασσελάκης: Η πρώτη φωτιά στον αστικό ιστό της Αθήνας «ανήκει και με τη βούλα» στον πρωθυπουργό

«Δώδεκα εναέρια (μέσα) πάνω - δώδεκα κάτω, δεν είναι μεγάλη διαφορά αν είσαι πολιτικός αριβίστας», σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη το βράδυ.

«Όταν καταλήξει η κυβέρνηση στον αριθμό του ψέματος, ας μας δώσει και τα ακριβή στοιχεία που ζητάμε από προχθές. Διότι εδώ μιλάμε για καμένες περιουσίες και πολίτες που φωνάζουν καθημερινά ότι τα εναέρια μέσα ήταν ελάχιστα - όπως ακριβώς είδα και με τα μάτια μου στο Συντονιστικό Κέντρο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο κ. Κασσελάκης επέμεινε: «είδα μόνο τρία αεροπλάνα και, σε ερώτησή μου, μού απάντησαν ότι τα άλλα ήταν σταθμευμένα. Όχι σε υδροληψία, όχι σε ανεφοδιασμό καυσίμων».

Χαρακτήρισε «κρίσιμη λεπτομέρεια» το ότι «αρχικά ήθελαν να επισκεφθώ το Συντονιστικό στις 21:30 ‘για να έχουν σταματήσει οι πτήσεις’, όπως μας δήλωσαν. Δήθεν ότι θα ενοχλούσε η παρουσία μου (...) στην πραγματικότητα, για να μη δω την επιχειρησιακή γύμνια. Για να μπορούν ανενόχλητοι να συνεχίζουν την προπαγάνδα τους».

Αναφερόμενος στον Βασίλη Κικίλια, και παραθέτοντας βίντεο με αποσπάσματα δηλώσεων του, σχολίασε: «Ιδού ο υπουργός που κρατάει ακόμη στη θέση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρώτη φωτιά στον αστικό ιστό της Αθήνας ανήκει και με τη βούλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

