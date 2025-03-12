Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τον ανασχηματισμό που σχεδιάζει στο κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνουν σε κάθε περίπτωση μετά την ορκομωσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, με πιθανότερη ημέρα την Παρασκευή το πρωί. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να γίνουν ακόμη και το Σάββατο ή αν όλα είναι έτοιμα, την Πέμπτη το απόγευμα.

Η κομβική αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα αφορά το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωστής Χατζηδάκης θεωρείται δεδομένο ότι θα μετακινηθεί, αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή του κυβερνητικού έργου στο Μαξίμου, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Για τη θέση του στο υπουργείο Οικονομικών, ακούγονται δύο ονόματα: 1)Θοδωρής Σκυλακάκης και 2)Κυριάκος Πιερρακάκης.

Είναι το πιο κρίσιμο υπουργείο, οι αλλαγές στο οποίο θα καθορίσουν το ντόμινο αλλαγών και σε άλλα υπουργεία.

Για το υπουργείο Υποδομών ακούγεται ο Θάνος Πλεύρης, ενώ δημιουργείται θέση αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, για την οποία προορίζεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στο Μαξίμου φαίνεται ότι παραμένουν οι Άκης Σκέρτσος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παύλος Μαρινάκης και Θανάσης Κοντογεώργης.

Όσον αφορά στον Μάκη Βορίδη, το σενάριο προβλέπει τη μετακίνησή του στο υπουργείο Ενέργειας, είτε στο υπουργείο Μετανάστευσης.

skai.gr

