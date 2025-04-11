Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι δημοσκοπήσεις προκαλούν προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη με τους επιτελείς να μελετούν τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση να βλέπει την πλάτη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Βέβαια, στελέχη διαβάζουν τις μετρήσεις βάζοντας και την παράμετρο της συγκυρίας, του θυμού που έχει προκληθεί στους πολίτες λόγω της Τραγωδίας των Τεμπών, της διαχείρισης από την κυβέρνηση και της απόπειρας συγκάλυψης από την πλειοψηφία.

Σημειώνουν ότι στη δημόσια σφαίρα κυριαρχεί η μονοθεματική συζήτηση για την τραγωδία που δίνει έδαφος στον αντισυστημισμό. Το ΠΑΣΟΚ κινείται με θεσμικό τρόπο, με βάση το πρόγραμμα του και δεν ακολουθεί το δρόμο των άκρων, υπογραμμίζουν.

Οι πιο αισιόδοξοι μάλιστα εκτιμούν ότι η πράσινη παράταξη θα ανακάμψει όταν η πολιτική αντιπαράθεση επιστρέψει στο πεδίο των κοινωνικών προβλημάτων για τα οποία θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υπεροχή προγραμματικών θέσεων. Από την άλλη η εσωστρέφεια που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο κόμμα δεν φαίνεται να βοηθάει τη δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, ενώ κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το αν η δημοσκοπική πτώση οδηγεί σε εσωστρέφεια η το αντίθετο.

Υπέρ της παραπομπής Τριαντόπουλου

Υπέρ της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά από απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που συνεδρίασε χθες το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει αίτημα προανακριτικής επιτροπής και να θέσει στο κάδρο της έρευνας τον Χρήστο Τριαντόπουλο γι αυτό και προχωρά στο επόμενο βήμα».

Πάντως, η κριτική προς την Κυβέρνηση αναμένεται να είναι σφοδρή με τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην προανακριτική επιτροπή (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργο Μουλικιώτη) αλλά και τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη που θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Πορίσματος για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, να σηκώνουν το βάρος. Αναμένεται να αναπτύξουν την κριτική τους με καταγγελτικό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι παρέκαμψε τη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, κίνηση που συνιστά καταστρατήγηση της συνταγματικής διαδικασίας και επιπλέον αποτελεί μία πράξη «πολιτικής δειλίας».

Τα σημεία στα οποία θα εστιάσει το ΠΑΣΟΚ την κριτική

Το ΠΑΣΟΚ, σημείωναν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, θα συνεχίσει στον θεσμικό δρόμο της αποκάλυψης της αλήθειας και της διερεύνησης των ευθυνών των υπευθύνων και θα επιμείνει στο κατηγορώ του απέναντι στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι απέτυχε να υλοποιήσει τη Σύμβαση 717 και να εγκαταστήσει τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο εγγυώμενη την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι οι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν πως η δικαστική εξέλιξη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκεί διώξεις στα μη πολιτικά πρόσωπα στις διοικήσεις ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για απιστία σχετικά με τη Σύμβαση 717 και την περιγραφή ως αυτουργού του Κώστα Καραμανλή σε αυτή, αποτελεί άλλο ένα πολιτικό «Βατερλό της κυβέρνησης» η οποία αμνήστευσε τον πρώην Υπουργό όταν το ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή αίτημα προανακριτικής με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την απιστία του Κώστα Καραμανλή.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στη ρητορική του εναντίον της κυβέρνησης για το παράνομο ρουσφέτι στο σταθμάρχη, για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, πράξη για την οποία έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε μη πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για το «φιάσκο του επιτελικού κράτους» που απέτυχε να παραδώσει στη δημοσιότητα ένα κρατικό πόρισμα υπεράνω αμφιβολίας και αμφισβήτησης.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει με δράσεις εξωστρέφειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ομιλία του στη Βουλή, θα μεταβεί αεροπορικώς στη Νάξο για την περιφερειακή συνδιάσκεψη των Κυκλάδων. Αυτή είναι η τέταρτη περιφερειακή συνδιάσκεψη που διοργανώνει το κίνημα, δίνοντας φωνή στους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα ο κ. Ανδρουλάκης θα συζητήσει τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής Τραμπ στα ελληνικά προϊόντα με τον σύνδεσμο εξαγωγέων.

Πηγή: skai.gr

