Για ένα πακέτο προτάσεων κυβενησιμότητας του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, έκανε λόγο ο βουλευτής του κόμματος και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομίας-Ταμείου Ανάκαμψης, Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας την Δευτέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανεβαίνει με τους καλύτερους όρους στη ΔΕΘ», ανέφερε.

«Έχει πλέον απαξιωθεί στα μάτια του κόσμου γιατί δεν έχει καταφέρει τίποτα από αυτά που έχει υποσχεθεί», πρόσθεσε.

Ο κ. Γερουλάνος άσκησε κριτική τόσο στην οικονομική όσο και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει και δείχνει σημάδια κούρασης», τόνισε.

Αναφορικά με τη ΔΕΘ και την πιθανή μείωση φόρων από την κυβέρνηση, ο κ. Γερουλάνος δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να περιμένει να δει τι θα ισχύσει στην πραγματικότητα.

«Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ξεκάθαρες προτάσεις κυβερνησιμότητας», επισήμανε ο κ. Γερουλάνος.

Σχολιάζοντας την πιθανή επιστροφή Τσίπρα, ανέφερε ότι η συζήτηση για το χθες δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για το αύριο.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η χώρα μας δεν έχει επαφές με την Ουάσινγκτον και «έχουμε κλείσει πολλούς διεθνείς διαύλους επικοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.