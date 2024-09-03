Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει σήμερα το ύψος της έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά σε καταναλώσεις του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

• Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 14 ευρώ/MWh ή 1,4 λεπτά/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

• Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 48 €/MWh ή 4,8 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ η τελική τιμή μετά την επιδότηση θα βρίσκεται σε επίπεδο προ ενεργειακής κρίσης.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για το Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 20,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.