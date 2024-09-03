Την έντονη ενόχλησή του εξέφρασε με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, αναφορικά με τα σχόλια που εκφράζονται από κύκλους της αντιπολίτευσης ως προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Κάπου ώπα παιδιά! Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι η Ελλάδα πλούτισε ξαφνικά, ότι έγινε Ελβετία και Σουηδία. Αλλά κι αυτή η προσπάθεια να μας παρουσιάσουν ορισμένοι ότι, αντί να πάμε μπρος, πάμε πίσω κι ότι σε λίγο θα γίνουμε σαν ορισμένες χώρες της Αφρικής, παραπάει!» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας:

«Είπαμε, ναι, υπάρχει ακρίβεια, όπως και σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Υπάρχουν μεγάλες πληγές από την περασμένη δεκαετία. Υπάρχει ακόμα μεγάλη ανηφόρα που πρέπει να ανέβουμε. Αλλά δεν εκλεγήκαμε για να τα αλλάξουμε όλα με ένα θαύμα από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκλεγήκαμε, με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, για να βελτιώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την κατάσταση.

Παράλληλα, ο υπουργός επιχείρησε με ταυτόχρονη παράθεση επίσημων πινάκων με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία να αποδείξει ότι «η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια πάει μπροστά».

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε:

«- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση στη μείωση του ποσοστού ανεργίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.

- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση στην ποσοστιαία αύξηση του όγκου επενδύσεων.

- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση στη μείωση του λόγου δημοσίου χρέους ως προς ΑΕΠ.

- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση στην αύξηση μεριδίου στις παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών.

- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση στην αύξηση επιπέδου ανταγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται και μετριέται από τον ΟΟΣΑ.

- Η Ελλάδα είναι στην 1η θέση όσον αφορά τη μείωση της διαφοράς απόδοσης (spread) έναντι του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου.

- Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό σε όλη την ΕΕ. Ακόμα και στον πληθωρισμό τροφίμων, που πράγματι υπάρχει σοβαρό θέμα, το πρόβλημα είναι ελαφρώς μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (αύξηση 25,8% έναντι 26,1%)»

