Κίνημα Δημοκρατίας: Αναρτήθηκε το Καταστατικό

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχικής διαδικασίας ψήφισης από τα μέλη του, το Καταστατικό του Κινήματος Δημοκρατίας τέθηκε σε ισχύ και είναι πλέον αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, πρόκειται για ένα καταστατικό καινοτόμο, άμεσα δημοκρατικό και αμιγώς ψηφιακό – το πρώτο του είδους του στην ελληνική πολιτική σκηνή – το οποίο καθιερώνει θεσμούς ισοτιμίας, διαφάνειας και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών.

Βασικά σημεία του νέου Καταστατικού

Ο Πρόεδρος του κόμματος ορίζει μόνο τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες προκύπτουν μέσα από ανοιχτές προκριματικές εκλογές.

Καθιερώνεται ανώτατο όριο τριών θητειών για κάθε εκλεγμένο αξίωμα.

Τίθεται ασυμβίβαστο ανάμεσα σε έμμισθη σχέση με το κόμμα και την εκλογή σε οποιοδήποτε εσωκομματικό όργανο.

Το Εθνικό Συμβούλιο, ως το ανώτερο όργανο του κόμματος, συγκροτείται ισότιμα κατά 50% από εκπροσώπους των Περιφερειών και κατά 50% από εκπροσώπους των Θεματικών Τομέων – μια πρωτοποριακή σύνθεση που ενισχύει τόσο την αποκέντρωση όσο και την παραγωγή πολιτικού έργου.

Καθιερώνεται απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά, καθώς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης υποχρεούται να δημοσιεύει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του κόμματος κάθε τρίμηνο.

"Το Κίνημα Δημοκρατίας, πιστό στις αρχές της ανοιχτής συμμετοχής και της λογοδοσίας, θεμελιώνει έναν νέο τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και πολιτικής έκφρασης. Η Δημοκρατία επιστρέφει στους πολίτες – και αυτό καταγράφεται από την πρώτη σελίδα του Καταστατικού".

"Προχωράμε"

Με μήνυμά του προς τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Κινήματος, Στέφανος Κασσελάκης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ενεργό συμμετοχή τους στη συνδιαμόρφωση του Καταστατικού του Κινήματος. Όπως ανέφερε, το Κίνημα Δημοκρατίας πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζοντας ένα συμμετοχικό και αμεσοδημοκρατικό μοντέλο λειτουργίας, στο οποίο ακόμη και το Ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα συγκροτηθεί από τα ίδια τα μέλη.

Το Κίνημα μπαίνει πλέον σε μια νέα φάση εσωτερικής οργάνωσης και εξωστρέφειας, με βασικά ορόσημα τις εκλογές των Οργάνων και το Ιδρυτικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί τον Μάιο, καθώς και την προτεινόμενη ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP).

1. Εκλογές Οργάνων – 25 έως 27 Απριλίου

Όπως επισημαίνεται στο μήνυμα του Προέδρου, το Κίνημα Δημοκρατίας έχει ήδη συγκροτήσει έναν σύγχρονο, ευέλικτο και πολυδιάστατο κομματικό μηχανισμό, που μπορεί να αναπτύξει και να επικοινωνήσει τις πολιτικές του σε ολόκληρη την Επικράτεια και την Ομογένεια.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Οργάνων του Κινήματος θα διεξαχθούν ψηφιακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, το τριήμερο 25-27 Απριλίου. Όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν δημόσια την υποψηφιότητά τους, τόσο διαδικτυακά όσο και στις Δημοτικές Οργανώσεις του Κινήματος. Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες.

Το Κίνημα έχει ήδη προβλέψει ειδική στήριξη μέσω εθελοντών για όσα μέλη χρειάζονται βοήθεια στην εκλογική διαδικασία.

2. Ιδρυτικό Συνέδριο – Μάιος 2025, Αθήνα

Το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος θα πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου, στην Αθήνα, με στόχο την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε πανελλαδικές διαβουλεύσεις και θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και της ομογένειας.

Όλα τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ως σύνεδροι. Το Συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει κορυφαία πολιτική στιγμή, που θα σφραγίσει την είσοδο της χώρας σε μια Νέα Μεταπολίτευση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δουλειά των θεματικών τομέων του Κινήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και την Παιδεία τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καθοριστούν οι μεγάλες τομές που απαιτούνται για ένα καθολικά προσβάσιμο, δημόσιο και ποιοτικό κοινωνικό κράτος.

3. Ευρωπαϊκή Συνεργασία – Πρόταση ένταξης στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

Στο μήνυμά του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε επίσης ότι προτείνει την ένταξη του Κινήματος Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) – ένα κόμμα με ιδρυτές τους Φρανσουά Μπαϊρού και Ρομάνο Πρόντι, το οποίο μοιράζεται κοινούς στόχους και αξίες με το Κίνημα, όπως η συμμετοχική δημοκρατία, η διαφάνεια, η κοινωνική συνοχή και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.

Η πρόταση δεν συνεπάγεται υιοθέτηση πολιτικών θέσεων χωρίς προηγούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε ένταξη σε ευρωομάδες όπως το Renew Europe. Αντιθέτως, τυχόν μελλοντικές συνεργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζονται μέσω δεσμευτικών ψηφοφοριών από τα μέλη.

Η σχετική ψηφοφορία για την ένταξη στο ΕΔΚ θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Απριλίου.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι στις 11-12 Απριλίου, αποστολή ευρωβουλευτών του ΕΔΚ θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών και συναντήσεις με οικογένειες των θυμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διεθνοποίηση του αιτήματος δικαιοσύνης.

"Το Κίνημα Δημοκρατίας δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε συνέχεια παλαιών σχηματισμών. Είναι ένα νέο, ριζικά διαφορετικό εγχείρημα, με αυτόνομη πορεία και ουσιαστικές συμμαχίες".

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη, "η παρουσία μας στην Ευρώπη δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη. Και αυτή η συνεργασία είναι η αρχή για να αποκτήσει το Κίνημα Δημοκρατίας μια ισχυρή, αυτόνομη και καθαρή φωνή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις του μέλλοντος."



