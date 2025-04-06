Ευθεία επίθεση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι ±Δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, μέχρι να πάει στη φυλακή όχι μόνο ο Τριαντόπουλος, αλλά και ο Μητσοτάκης».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραχώρησε συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή του MEGA, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις και ειδικότερα τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

«Είναι ένα ακόμα επεισόδιο συγκάλυψης. Αυτό που προσπαθούνε να κάνουν είναι να κλείσουν την Δευτέρα την προανακριτική για να βάλουν την συζήτηση στην ολομέλεια για το εάν θα πάει στο δικαστικό συμβούλιο την Παρασκευή. Προσπαθούν άρον άρον να το κουκουλώσουν. Εμείς θα ανοίγουμε κάθε μέρα δημόσια τη συζήτηση. Οσο και να μας χτυπάνε δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, μέχρι να πάει στη φυλακή όχι μόνο ο Τριαντόπουλος, αλλά και ο Μητσοτάκης» τόνισε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα βέλη της προς την κυβέρνηση συνολικότερα, λέγοντας:

«Υπάρχει μία κυβέρνηση που βασίζεται σε ό,τι πιο σκοτεινό και ακροδεξιό. Φέρανε τσεκούρια, είναι αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου. Είναι έτοιμοι και ικανοί για όλα. Αρνούνται τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν συμβεί στην ιστορία και ψάχνουν αυτή τη στιγμή από που θα πιαστούν για να καλύψουν τους εαυτούς τους για το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπραχθεί στην μεταπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «Δύο είναι τα μεγαλύτερα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων, το Μάτι και τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι το έγκλημα που μπλέκει σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημερινή κυβέρνηση και τις προηγούμενες, τον κρατικό μηχανισμό και φωτίζει τη διαφθορά δεκαετιών και την απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Μιλάμε για κραυγαλέα περίπτωση ποινικής ευθύνης, γι’ αυτό σηκώθηκε ο Μητσοτάκης κι έφυγε από τη Βουλή, όταν του είπα πως έχει προσωπική, ποινική ευθύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση ψάχνει αγωνιωδώς από πού θα πιαστεί, τολμά να αντιστρέφει την πραγματικότητα. Το να επικαλείται την αλήθεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανέκδοτο, είναι ο αρχιερέας της συγκάλυψης και της διαστρέβλωσης», συμπλήρωσε.



