Τον Σεπτέμβριο ενδέχεται να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που είχε κλείσει πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, όπως δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σύμφωνα με την εφημερίδα «Hurriyet», μια κίνηση την οποία έχουν επανειλημμένα ζητήσει οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της σχολής, των οποίων τα εγκαίνια θα γιορτάσουμε, με τη θέληση του Θεού, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Αθήνα στις 7 Μαΐου, σύμφωνα με το Πατριαρχείο.

Η τουρκική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση που δημοσίευσε το Bloomberg την Κυριακή.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ασκούν εδώ και καιρό πιέσεις στην Τουρκία να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή στη Χάλκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ. Ο Μπάρακ άνοιξε ξανά τη συζήτηση τον Δεκέμβριο, όταν ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η σχολή εκπαίδευσε γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α', ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο πνευματικός ηγέτης των σχεδόν 300 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών παγκοσμίως, αν και η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον οικουμενικό του τίτλο, σημειώνει το Bloomberg.

Η θεολογική σχολή έκλεισε από την Τουρκία το 1971 βάσει νόμου που έθετε τη θρησκευτική και στρατιωτική εκπαίδευση υπό κρατικό έλεγχο. Σταμάτησε να λειτουργεί το 1985, όταν αποφοίτησαν οι τελευταίοι πέντε φοιτητές.

Πηγή: skai.gr

