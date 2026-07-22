Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ελπίζει στο τρελό όνειρο των αστεριών και τα κορίτσια του κάνουν τα πάντα για να επιτευχθεί αυτός ο τεράστιος στόχος.

Απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 3-1, χάρη στις κεφαλιές της Γκούνη και την τρομερή γκολάρα της Γκατσινίτσα, εκμεταλλευόμενες σε απόλυτο βαθμό το αριθμητικό πλεονέκτημα της ομάδας τους από το 19’ και την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε η Σολέρα.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό του προκριματικού ομίλου, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βέροια, όπως και η σημερινή αναμέτρηση, το Σάββατο 25/07 στις 18:00 απέναντι στη Νέφτσι με έπαθλο μια θέση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Women’s Champions League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε στο 41ο λεπτό να ανοίξει το σκορ, με την Γκούνη να νικάει τους πάντες στον αέρα και με εξαιρετική κεφαλιά έγραψε το 1-0. Αν και με παίκτρια λιγότερη η Χάποελ έφτασε στην ισοφάριση στο 61’ με το τέρμα της Ντα Σίλβα.

Η Γκούνη χτύπησε ξανά στο 85ο λεπτό, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με μία ακόμη κεφαλιά πέτυχε το 2-1. Το τελικό 2-1 διαμόρφωσε η Γκατσανίτσα στο 90+2’ με ένα υπέροχο τέρμα σφραγίζοντας μία και καλή τη νίκη του ΠΑΟΚ.



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