Γκαλιμπάφ: Κανείς δεν θα πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή, αν το Ιράν δεν μπορεί

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι είτε ολόκληρη η περιοχή θα απαλλαγεί από τον πόλεμο είτε όλες οι χώρες θα εμπλακούν στη σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Σε μια περιοχή όπου εμείς δεν θα μπορούμε να πουλάμε πετρέλαιο, κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο. Αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλειά μας, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής, ενώ η ασφάλεια του Στενού (του Ορμούζ) εξαρτάται από την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο X.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Στενό του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψει στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν τον πόλεμο». Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε πρόσφατα ότι η στρατηγική αυτή θαλάσσια οδός είχε καταστεί το μεγαλύτερο μέσο πίεσης και αποτροπής της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν να μη χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές στο Στενό του Ορμούζ.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονταν από το Στενό.

Πηγή: skai.gr

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