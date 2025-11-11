Τη Μάτα, ημίαιμο πιτμπουλάκι που χάθηκε την Κυριακή στο Βύρωνα, ψάχνουν οι κηδεμόνες της. Έχει λίγη άσπρη γούνα στο στήθος.

«Τρίτη ημέρα που ψάχνουμε τη Μάτα. Βγήκε από το σαμαράκι της στον Βύρωνα. Τελευταία ενημέρωση ότι την είδαν στο βουνό του Βύρωνα, στα στρατόπεδα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κηδεμόνες της.



Η Μάτα φοράει επίσης τιρκουάζ περιλαίμιο με την κονκάρδα της. Δεν γνωρίζει την περιοχή. Είναι φοβική, αλλά όχι επιθετική. Μπορεί να είναι οπουδήποτε» αναφέρουν.



Αν τη δείτε καλέστε στα κινητά τηλέφωνα:

6932626121

6958453209

6946111544

Πηγή: skai.gr

