«Τρίτη ημέρα που ψάχνουμε τη Μάτα»: Μπορείτε να βοηθήσετε να βρεθεί η αξιαγάπητη σκυλίτσα που χάθηκε στον Βύρωνα;

Η Μάτα φοράει τιρκουάζ περιλαίμιο με την κονκάρδα της. Δεν γνωρίζει την περιοχή. Είναι φοβική, αλλά όχι επιθετική. Έχει λίγη άσπρη γούνα στο στήθος

Μάτα

Τη Μάτα, ημίαιμο πιτμπουλάκι που χάθηκε την Κυριακή στο Βύρωνα, ψάχνουν οι κηδεμόνες της. Έχει λίγη άσπρη γούνα στο στήθος.

Μάτα

«Τρίτη ημέρα που ψάχνουμε τη Μάτα. Βγήκε από το σαμαράκι της στον Βύρωνα. Τελευταία ενημέρωση ότι την είδαν στο βουνό του Βύρωνα, στα στρατόπεδα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κηδεμόνες της. 

Μάτα


Η Μάτα φοράει επίσης τιρκουάζ περιλαίμιο με την κονκάρδα της. Δεν γνωρίζει την περιοχή. Είναι φοβική, αλλά όχι επιθετική. Μπορεί να είναι οπουδήποτε» αναφέρουν. 

Αν τη δείτε καλέστε στα κινητά τηλέφωνα:

  • 6932626121
  • 6958453209 
  • 6946111544
