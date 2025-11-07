Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 12:30 στον ΣΚΑΪ, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, η Νίκη Ζαρκάδα και ο Τζόρνταν συναντούν τον Νίκο Ορφανό, τον Ευτύχη, τον Φώντα και την Όπρα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά με τρυφερότητα για τη βαθιά του σχέση με τις γάτες και αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας του αγαπημένου του Φώντα. Μοιράζεται τη σημασία που έχει για τα παιδιά να μεγαλώνουν με ζώα και να μαθαίνουν τη φροντίδα, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό. Ακόμη, μας μιλά για τη δική του περιπέτεια υγείας, αποκαλύπτοντας πως «στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα, οι γάτες ήταν συνεχώς δίπλα μου».

Γνωρίζουμε τη Μοίρα, μια σκυλίτσα που φοβόταν τους ανθρώπους… μέχρι που βρήκε τη δική της παντοτινή αγκαλιά. Η μικρή τετράποδη ψυχή έζησε την απόρριψη και την ανασφάλεια, ώσπου η ζωή της άλλαξε, χάρη στην αγάπη που πήρε από εθελοντές αλλά και τους κηδεμόνες που την υιοθέτησαν.

Μαθαίνουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες για το διαβατήριο και το βιβλιάριο υγείας των ζώων συντροφιάς και μπαίνουμε στην κουζίνα για να φτιάξουμε εύπεπτα, σπιτικά μπισκότα για τον σκύλο μας. Ακόμη, ειδικός μάς εξηγεί ποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου ή της γάτας μας πρέπει να μας ανησυχήσουν.

Δείτε τo trailer:

