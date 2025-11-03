Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και τη γνωστή της ευαισθησία, η Μαρία Κορινθίου μίλησε στη Νϊκη Ζαρκάδα και την εκπομπή «Pet Stories», για μια πλευρά του εαυτού της που ίσως λίγοι γνωρίζουν, την αγάπη της για τα ζώα και ιδιαίτερα για τα άλογα.

Η αγάπη της Μαρίας Κορινθίου για τα άλογα

Η Μαρία περιέγραψε τη σχέση της με τα άλογα ως κάτι βαθιά συναισθηματικό και απελευθερωτικό. Για εκείνη, η ιππασία δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά μια εμπειρία ψυχής. Νιώθει πως κάθε φορά που ιππεύει, αφήνει πίσω της το άγχος και τις σκέψεις της καθημερινότητας. «Η ιππασία έχει μέσα της την αίσθηση της ελευθερίας», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μοναδική αυτή σύνδεση ανθρώπου και ζώου.

«Τα άλογα είναι δάσκαλοι ζωής». Μέσα από τη φροντίδα τους, μαθαίνει κανείς την υπομονή, την ευθύνη και την ανιδιοτελή αγάπη.

Από μικρή είχε στενή επαφή με τα ζώα και αυτό είναι κάτι που ήθελε να μεταδώσει και στην κόρη της. Θεωρεί πως η συμβίωση με τα ζώα καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και κάνει τους ανθρώπους πιο δοτικούς. «Ήθελα η κόρη μου να μεγαλώσει με αγάπη για τα ζώα», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως δεν θα μπορούσε να είναι δίπλα σε έναν άνθρωπο που δεν αγαπά τα ζώα.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη βαθιά της ανησυχία για τα ζητήματα προστασίας των ζώων, επισημαίνοντας πως οι νόμοι στη χώρα μας θα έπρεπε να είναι αυστηρότεροι για την κακοποίησή τους.

«Εξακολουθώ να θαυμάζω το ανθρώπινο είδος. Αυτό που με γοητεύει στους ανθρώπους είναι η ανθρωπιά. Τι είναι ανθρωπιά; Το να είσαι ευαίσθητος. Δύναμη είναι το να είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Σημαίνει ότι νιώθεις. Αφουγκράζεσαι τα πάντα γύρω σου. Όπου μπορείς να στέκεσαι, να αντιστέκεσαι στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι έχουμε τρελαθεί λιγάκι. Υπάρχει πολλή ζήλια, πολύς φθόνος, πολλή ανασφάλεια, πολύ η επιθυμία να δείξουμε κάτι άλλο από την αυθεντικότητά μας».

