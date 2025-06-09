Σε μια εποχή που η τεχνολογία διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητά μας, η Ελλάδα προχωράει στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα ΕΜΖΣ (Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς) αποτελεί μια άκρως σημαντική εξέλιξη, η οποία όχι μόνο βελτιώνει τη διαχείριση των ζωικών πληθυσμών, αλλά και συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκατάλειψη, την κακοποίηση και τη διακίνηση των ζώων.

Ειδικότερα, η ΕΜΖΣ, η οποία υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας και αποτελεί τον κεντρικό κόμβο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κύριος του έργου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, τον αποτελεσματικό έλεγχο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την διευκόλυνση της στρατηγικής για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Στην πλατφόρμα έχουν πρόσβαση κτηνίατροι, ιδιοκτήτες και ανάδοχοι, φιλοζωικά σωματεία και καταφύγια.

Από την έναρξή της μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει καταγράψει συνολικά 1.378.645 ζώα συντροφιάς, αποδεικνύοντας τη μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας στην προσπάθεια αναβάθμισης των δεδομένων και της διαχείρισης. Σημειώνεται ότι περίπου το 43% αυτών, δηλαδή 728.322 ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων, έχουν ήδη κάνει εγγραφή, γεγονός που αντανακλά την πρόθεση της κοινωνίας να συμβάλει καθολικά στην πρόληψη, την καταγραφή και την ευζωία των ζώων. Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει σημειώσει 85.846 νέες καταχωρίσεις ιδιοκτητών και αναδόχων από τη λειτουργία της μέχρι σήμερα, ενώ 242.828 νέα ζώα έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή πλατφόρμα ενισχύει συνεχώς την ενεργή καταγραφή και ενημέρωση των δεδομένων.

Αναφορικά με τα αδέσποτα, η Ελλάδα μετράει πάνω από 323.303 καταγεγραμμένα ζώα, ενώ 1.055.342 είναι τα δεσποζόμενα, δηλαδή κατοικίδια με ιδιοκτήτη. Από τα 1.378.645 ζώα που έχουν καταγραφεί 292.143 είναι γάτες, ενώ 86.502 νέες καταγραφές σκύλων πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη της πλατφόρμας, δείχνοντας ότι η προσπάθεια εντατικοποιείται και αποδίδει.

Η επέκταση αυτής της καταγραφής δεν περιορίζεται μόνο στα κατοικίδια, αλλά και στα προγράμματα στειρώσεων και θεραπείας. Συγκεκριμένα, 292.143 ζώα έχουν ήδη στειρωθεί, με 241.282 νέες στειρώσεις μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην πρόληψη της υπερχείλισης των καταφυγίων και τη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει 2.652 εγκεκριμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και οργανώσεις (κτηνίατροι), ενώ καταχωρήθηκαν 235 φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, ενισχύοντας την καταγραφή και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, της υιοθεσίας και των προληπτικών δράσεων. Πλέον, η πλατφόρμα καταγράφει ενεργά και 85.864 νέες καταχωρίσεις ιδιοκτητών/αναδόχων, διασφαλίζοντας ότι η συνολική εικόνα της κατάστασης είναι επικαιροποιημένη και έγκυρη.

Να σημειωθεί ότι οι βασικές Οντότητες του έργου αφορούν στη διαχείριση πληροφορίας που τηρείται στα ΥποΜητρώα του έργου και συγκεκριμένα: ΥποΜητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων συντροφιάς, ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, ΥποΜητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς, ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, ΥποΜητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς, Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Αποθετήριο Διαβατηρίων Ζώων Συντροφιάς

Στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Η ψηφιακή αναβάθμιση της σχέσης κράτους πολίτη, μέσω της παροχής μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, μέσω της οποία θα απλοποιούνται οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών προς όφελος των ζώων συντροφιάς και της αύξησης των υιοθετημένων ζώων συντροφιάς.

Η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται αλλά και των διαδικασιών που εκτελούνται από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ Βαθμού), ώστε σε ένα ενιαίο ασφαλές σύστημα με εύκολη πρόσβαση οι ρόλοι της δημόσιας διοίκησης να εκτελούνται με μειωμένο κόστος σε μειωμένο χρόνο και με λογοδοσία.

Η ψηφιακή διαχείριση και δημοσιοποίηση των δράσεων που εκτελούνται για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς από κρατικούς φορείς ή φορείς της αυτοδιοίκησης ή φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία.

Η διαφανής επιχορήγηση των φιλοζωικών οργανώσεων ή σωματείων από φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β' Βαθμού) με στόχους και προγράμματα.

Ο προϋπολογιστικός και απολογιστικός έλεγχος των Δήμων για τις δράσεις που εκτελούν στα όρια του Δήμου τους, σχετιζόμενες με τα Αδέσποτα ζώα και οι δημοσιοποίηση δεικτών απόδοσης των δράσεων αυτών.

Διευκόλυνση της εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο του νόμου, αλλά και η ιχνηλασιμότητα των γεννητόρων, σε συνδυασμό με τους νομικούς περιορισμούς σχετικά με τις γέννες.

Παροχή φιλικής και ασφαλούς πλατφόρμας ολοκλήρωσης της αποτύπωσης των κτηνιατρικών πράξεων στα ζώα συντροφιάς που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα στις ασθένειες που εμφανίζονται αλλά και σημαντική διευκόλυνση στην παρακολούθηση της υγείας των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους.

Εξασφάλιση της ασφαλούς και νόμιμης μετακίνησης, εντός και εκτός Ελλάδος με την ψηφιακή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τα ζώα συντροφιάς

Αύξηση των υιοθεσιών μέσω της λειτουργίας εύχρηστης και ασφαλούς πλατφόρμας για την διευκόλυνση της υιοθεσίας ζώων συντροφιάς.

Δημιουργία βάσης εθελοντικής αιμοδοσίας για τη διαχείριση της πληροφορίας από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ιατρικά περιστατικά ζώων συντροφιάς.

Παροχή ποιοτικών ανοικτών δεδομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα ζώα συντροφιάς που διαμένουν στην Ελλάδα.

Συνεχής τροφοδότηση των υπηρεσιών με δεδομένα για την εφαρμογή του ν. 4830/2021 (Α΄ 169)

Ανάπτυξη συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου της εφαρμογής του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) κυρίως στα θέματα παραβάσεων.

Ανάπτυξη γνωσιακής βάσης και δικτύου συνδεδεμένων ιδιωτών, επαγγελματιών και εθελοντών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών από τις ασκούμενες κατά το νόμο δράσεις.

Διευκόλυνση εκπαιδευτικών δράσεων σχετιζόμενων με την ευζωία των ζώων συντροφιάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.