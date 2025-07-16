Ένας Γάλλος βούτηξε στα νερά, στην Αλυκή Πάρου, για να σώσει ένα γατάκι που είχε πέσει στη θάλασσα, με τους φιλόζωους εθελοντές του νησιού να αναρτούν και βίντεο από την ηρωική του πράξη.

Ο άνδρας εκτός του ό,τι έσωσε το γατάκι, το οποίο έπεσε στη θάλασσα από την προκυμαία, το πήρε στο σπίτι και η οικογένειά τους θα το υιοθετήσει.

Η ανάρτηση των φιλόζωων εθελοντών Πάρου:

«Ευτυχές τέλος είχε η βουτιά που έκανε ένα αδέσποτο γατάκι λίγων μηνών από την προκυμαία της Αλυκής στη θάλασσα. Το γατάκι έπεσε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει προς τα βαθιά και ήταν ζήτημα χρόνου να βρεθεί στον βυθό. Για καλή του τύχη το είδε ο Γάλλος φίλος μας Denis Rossi κάτοικος Αλυκής ο οποίος άμεσα βούτηξε στο νερό και κατάφερε να το σώσει. Η οικογένεια - που έχει κι αλλες γατούλες και φροντίζει και αδέσποτες - το πήρε σπίτι, το στέγνωσε και το κράτησε ζεστό. Φυσικά το γατάκι θα υιοθετηθεί από την οικογένεια των Γάλλων και σε λίγες μέρες θα το φέρουν στο Κτηνιατρείο ΦΕΠ για κτηνιατρική εξέταση και τα απαραίτητα για την υγεία του».

Πηγή: skai.gr

