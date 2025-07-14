Στην εκπομπή Pet Stories, καλεσμένος ήταν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζόρβας, ο οποίος μοιράστηκε με συγκίνηση τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τα σκυλιά του.

Στο πλευρό του η σκυλίτσα του Ρίτα, ένα αδέσποτο που εμφανίστηκε φοβισμένο μέσα στο κτήμα της οικογένειάς του και έκτοτε έγινε αναπόσπαστο μέλος της ζωής τους.

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση ζωής που είχε με τον Μάιλο, τον σκύλο που τον στήριξε ψυχικά σε δύσκολες αγωνιστικές περιόδους, και εξομολογήθηκε πόσο βαθιά τον επηρέασε η απώλειά του.

Με λόγια καρδιάς, χαρακτήρισε τους σκύλους ως «το καλύτερο ζώο που μπορεί να υπάρξει στον πλανήτη», υπογραμμίζοντας πως «τα αδέσποτα που υιοθετούνται είναι πιο χαρούμενα, το αντιλαμβάνεσαι από τα μάτια τους».

Ο ίδιος αποκαλύπτει και σε τι θέση θα ήταν πολύ καλή η Ρίτα αν έπαιζε ποδόσφαιρο.

