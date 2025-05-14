Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά στο ΟΑΚΑ όπου θα πραγματοποιείται πρόγραμμα θεραπείας παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

Πρόκειται για τη νέα συνεργασία ΟΑΚΑ - ΕΚΑΕ με τον εξειδικευμένο οργανισμό dogtherapy και «πρωταγωνιστή» του προγράμματος σκύλο που θα συμπληρώνει το θεραπευτικό έργο.

Η Θεραπεία με τη Βοήθεια Σκύλου (Animal Assisted Therapy - Canine) αποτελεί έναν συμπληρωματικό τρόπο ενδυνάμωσης του θεραπευτικού έργου, ενισχύοντας σημαντικά το στάδιο της προετοιμασίας και εισόδου των παιδιών στις συνεδρίες του πρωτοποριακού προγράμματος Λογοθεραπείας στο Νερό A.S.L.T. – του πρώτου και μοναδικού διεθνώς με επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Η έρευνα, η οποία υλοποιείται με τη συμβολή πιστοποιημένων σκύλων θεραπείας και χειριστών – ειδικών παιδαγωγών από τον οργανισμό dogtherapy και των θεραπευτών του A.S.L.T Center, στοχεύει στη μελέτη κρίσιμων παραμέτρων όπως:

η αύξηση της συγκέντρωσης και προσοχής,

η μείωση στερεοτυπικών κινήσεων ή τικ,

η ελάττωση αρνητικών ή αυτοτραυματικών συμπεριφορών.

Με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση και τη συνεχή εξέλιξη των θεραπευτικών παρεμβάσεων, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει στα παιδιά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα πριν την είσοδό τους σε θεραπευτικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ομαλότερη προσαρμογή και αποτελεσματικότερη εμπλοκή.

Γιατί κάθε παιδί αξίζει την πιο στοχευμένη και ευγενική φροντίδα – και αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία:

Πηγή: skai.gr

