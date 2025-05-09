Ποιος είπε ότι οι πιο τρυφερές ιστορίες δεν έχουν γαβγίσματα, νιαουρίσματα και ουρές που κουνιούνται χαρούμενα; Έχουν και έρχονται στον ΣΚΑΪ από την Κυριακή 11 Μαΐου και κάθε Κυριακή στις 13.00, με τη Νίκη Ζαρκάδα και βοηθό της… ένα χαριτωμένο κοκεράκι, τον Τζόρνταν.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση μας ανοίγουν το σπίτι τους και μας συστήνουν τον Champ – τον πρωταθλητή της καρδιάς τους.

Γνωρίζουμε τον Fuego ένα σκυλάκι που επιβίωσε από τη φωτιά στο Μάτι και βρήκε την παντοτινή του οικογένεια που του άλλαξε τη ζωή.

Βλέπουμε άλογα - θεραπευτές που με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο προσφέρουν υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Εκπαιδευτές και κτηνίατροι δίνουν χρήσιμες συμβουλές, ενώ μαθαίνουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα και γρήγορα μια λαχταριστή τούρτα γενεθλίων για τον αγαπημένο μας σκύλο – μόνο με υλικά που έχουμε στο σπίτι.

Τέλος, συναντάμε τον Diego έναν ποδοσφαιρόφιλο σκυλάκο που περιμένει να βρει το παντοτινό του σπίτι.

Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Pet Stories», φωτίζει τη μοναδική σχέση που έχουμε με τους καλύτερούς μας φίλους. Οι ιστορίες της συγκινούν, ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, διάσημοι και μη, πρωταγωνιστούν συντροφιά με τα κατοικίδια τους, σε ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, αφοσίωση και γνώση!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

