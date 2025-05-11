Η συγκινητική ιστορία ενός πυρόπληκτου σκύλου από το Μάτι που βρήκε την παντοτινή του οικογένεια

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η ιστορία του Fuego ξεκινά όταν ένα δημοσίευμα για τα πυρόπληκτα ζώα στο Μάτι άγγιξε την καρδιά μιας οικογένειας. Ο σύζυγος και ο γιος της Ρέας Αγγελίδου είδαν ένα ρεπορτάζ και αμέσως γεννήθηκε μέσα τους η επιθυμία να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα πλάσμα που είχε πληγωθεί.

Λίγο αργότερα, ο Fuego, ένα σκυλάκι φοβισμένο, με εμφανή τα σημάδια της φωτιάς, βρήκε το δικό του σπίτι. Από τότε, δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο, είναι μέλος της οικογένειας, σύμβολο δύναμης, αγάπης και ελπίδας.

«Ο σύζυγός μου κι ο γιος μου είδαν ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή για τα πυρόπληκτα ζώα από το Μάτι. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μέσα τους η επιθυμία να υιοθετήσουμε ένα από αυτά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε στη ζωή μας ο Fuego».

Η Ρέα Αγγελίδου, κηδεμόνας του Fuego, μίλησε για τη συγκινητική ιστορία του Fuego στο «Pet Stories» και εξομολογήθηκε πώς ένα καμένο και φοβισμένο σκυλάκι έγινε ένα μέλος της οικογένειάς της.

«Την πρώτη φορά που ήρθε στο σπίτι μας ο Fuego με τους υπευθύνους της φιλοζωικής, ανέβηκε κατευθείαν στον καναπέ… και δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Ήταν σαν να είπε “Αυτό είναι το σπίτι μου"».

Αν και πια ζει με αγάπη και ασφάλεια, ο Fuego κουβαλά ακόμα τα τραύματα του παρελθόντος. «Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανάψαμε το τζάκι. Φοβήθηκε πολύ.Το σώμα του έχει σημάδια που ξέρω ότι δε θα κλείσουν ποτέ. Και όμως, σε εκείνα τα σημεία λατρεύει να τον χαϊδεύουμε».

Για τη Ρέα και την οικογένειά της, η απόφαση να υιοθετήσουν τον Fuego άλλαξε όχι μόνο τη ζωή του ίδιου, αλλά και τη δική τους. «Είναι πραγματική ευλογία να υιοθετείς ένα σκυλάκι που έχει περάσει δύσκολα. Για τον γιο μας, αυτό που κάναμε και υιοθετήσαμε τον Fuego, του φάνηκε το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Του είναι αδιανόητο που δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ένα ζωάκι δίπλα τους. Και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων – γιατί του δώσαμε σωστές αρχές».

Η ιστορία του Fuego (που σημαίνει φωτιά) δεν είναι μόνο μια ιστορία επιβίωσης. Είναι μια ιστορία αγάπης, αποδοχής και ελπίδας, και μια υπενθύμιση ότι κάθε ζώο που έχει πληγωθεί, μπορεί να τα ξεπεράσει όλα, όταν του δοθεί η ευκαιρία και βρει την αγάπη στην παντοτινή του οικογένεια.

