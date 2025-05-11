Λευτέρης Πετρούνιας: «Όταν ο Champ με βλέπει να κλαίω έρχεται και μου “σκουπίζει” τα δάκρυα»

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Pet Stories» και μίλησαν για τον δικό τους αγαπημένο ήρωα, τον σκύλο τους “Champ”. Όπως αποκαλύπτει το ζευγάρι, ο σκύλος τους αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και έχει σταθεί δίπλα τους τόσο στις χαρούμενες όσο και στις δύσκολες στιγμές. «Είναι μέρος των συναισθημάτων μας», εξομολογείται η Βασιλική Μιλλούση.

«Ο Champ με έχει δει λίγες φορές να κλαίω, γιατί δεν κλαίω εύκολα. Νιώθω πως όταν με βλέπει να κλαίω, έρχεται κοντά μου και με γλύφει στο πρόσωπο, με έναν τρόπο σαν να θέλει να μου σκουπίσει τα δάκρυα. Όταν έχασα τον πατέρα μου, αυτό έκανε», αποκαλύπτει ο Λευτέρης Πετρούνιας.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν. Είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και παρέλυσαν τα ποδαράκια του, και νόμιζα ότι δεν θα καταφέρει να περπατήσει ξανά. Ξεπέρασε όμως τις δυσκολίες και αυτό μας δείχνει πως είναι μαχητής», είπε ο χρυσός Ολυμπιονίκης.

Δείτε όλα όσα μοιράστηκαν ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση στη συνέντευξή τους στο «Pet Stories», αποκαλύπτοντας τις συναισθηματικές στιγμές και την ιδιαίτερη σχέση με τον αγαπημένο τους τετράποδο φίλο, τον “Champ”, που αποτελεί αχώριστο κομμάτι της ζωής τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.