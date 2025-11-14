Pet Stories, Full of Love: Τι θα δείτε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, ο Σταύρος Σβήγκος μοιράζεται μαζί μας την ιδιαίτερη σχέση του με τα ζώα, παρέα με τον Μιστόμαν, τον Σουρούνη και το Πιτσικάκι!

Δείτε το τρέιλερ

Ο αγαπημένος ηθοποιός τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά τον σεβασμό και την υπευθυνότητα απέναντι στα κατοικίδια, καθώς καθημερινά υπενθυμίζει στον γιο του πως τα ζώα είναι μέλη της οικογένειας.

Γνωρίζουμε τον Πάρη, ένα ανάπηρο σκυλάκι, που παρά την αναπηρία του δεν σταμάτησε ποτέ να είναι χαρούμενο και να αποδεικνύει τι σημαίνει πραγματική δύναμη.

Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι η γάτα μας βιώνει στρες, όπως αλλαγές στη συμπεριφορά, στη διάθεση ή στις συνήθειές της, ώστε να μπορούμε να τη βοηθήσουμε να νιώσει ξανά ασφάλεια και ηρεμία.

Παράλληλα, περνάμε όμορφο και δημιουργικό χρόνο στην κουζίνα, φτιάχνοντας ένα λαχταριστό cake καρότου, γεμάτο άρωμα και γεύση, που θα κάνει πολύ χαρούμενο το σκυλάκι μας!

Ο ηθοποιός Σταύρος Σβήγκος, παρέα με τον Μιστόμαν, τον Σουρούνη και το Πιτσικάκι

Pet Stories

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.