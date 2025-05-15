Το τζίντζερ είναι ένα από τα αγαπημένα χρώματα στις γάτες. Όμως πώς προκύπτει το ιδιαίτερο αυτό χρώμα; Επιστήμονες έχουν αποκαλύψει το μυστήριο του DNA που έχει δώσει στους τετράποδους φίλους μας, ιδιαίτερα στα αρσενικά, το αξιοσημείωτο αυτό χρώμα τους.

Ανακάλυψαν ότι στις γάτες με κόκκινο τρίχωμα λείπει ένα τμήμα του γενετικού τους κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τον τόνο του δέρματος, των ματιών και του τριχώματός τους παράγουν πιο ανοιχτά χρώματα.

Η ανακάλυψη αυτή έφερε χαρά στους επιστήμονες, αλλά και στους χιλιάδες λάτρεις των γατών που αρχικά συγκέντρωσαν χρήματα για την έρευνα.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η επίλυση του παζλ θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να ρίξει φως στο εάν οι πορτοκαλί γάτες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων παθήσεων.

Ήταν γνωστό εδώ και δεκαετίες στους επιστήμονες ότι οφείλεται στο DNA τους το ιδιαίτερο αυτό χρώμα που έχουν, όμως παρέμενε άγνωστο πού ακριβώς στο γενετικό κώδικα οφείλεται.

Δύο ομάδες επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Kyushu στην Ιαπωνία και στο Πανεπιστήμιο Stanford στις ΗΠΑ έλυσαν το μυστήριο δημοσιεύοντας ταυτόχρονα έρευνες την Πέμπτη. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι στα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για το χρώμα του δέρματος, των τριχοθυλακίων και των ματιών της γάτας - τα μελανοκύτταρα - ένα γονίδιο, το ARHGAP36, ήταν πολύ πιο ενεργό.

Συγκρίνοντας το DNA από δεκάδες γάτες με και χωρίς πορτοκαλί τρίχωμα, διαπίστωσαν ότι εκείνες με κοκκινωπή απόχρωση είχαν ένα τμήμα του κώδικα DNA που έλειπε από αυτό το γονίδιο ARHGAP36. Χωρίς αυτό το DNA, η δραστηριότητα του ARHGAP36 δεν καταστέλλεται, δηλαδή είναι πιο ενεργή. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το γονίδιο δίνει εντολή σε αυτά τα μελανοκύτταρα να παράγουν πιο ανοιχτό χρώμα.

Γιατί οι τζίντζερ γάτες είναι κυρίως αρσενικές;

Επί δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι οι γάτες με εντελώς κοκκινωπό χρώμα είναι πολύ πιο πιθανό να είναι αρσενικές. Αυτό συμβαδίζει με το γονίδιο φέρεται στο χρωμόσωμα Χ.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα γονίδιο που βρίσκεται μόνο στο χρωμόσωμα Χ και ελέγχει την παραγωγή χρωστικής ουσίας, τότε ένα κομμάτι DNA που λείπει είναι αρκετό για να μετατρέψει μια γάτα σε εντελώς τζίντζερ.

Συγκριτικά, οι θηλυκές γάτες έχουν δύο χρωμοσώματα Χ, επομένως το DNA πρέπει να λείπει και από τα δύο χρωμοσώματα για να αυξηθεί η παραγωγή ελαφρύτερων χρωστικών στον ίδιο βαθμό - αυτό σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να υπάρχει μικτός χρωματισμός.

«Αυτές οι κηλίδες τζίντζερ και οι μαύρες κηλίδες σχηματίζονται επειδή, νωρίς στην ανάπτυξη, ένα χρωμόσωμα Χ σε κάθε κύτταρο απενεργοποιείται τυχαία», εξηγεί ο καθηγητής Hiroyuki Sasaki, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο Κιούσου.

«Καθώς τα κύτταρα διαιρούνται, δημιουργούνται περιοχές με διαφορετικά ενεργά γονίδια χρώματος τριχώματος, με αποτέλεσμα ξεχωριστές κηλίδες.»

Το γονίδιο ARHGAP36 είναι επίσης ενεργό σε πολλές άλλες περιοχές του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των ορμονικών αδένων, και θεωρείται σημαντικό για την ανάπτυξη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι πιθανό η μετάλλαξη του DNA στο γονίδιο να μπορεί να προκαλέσει άλλες αλλαγές σε αυτά τα μέρη του σώματος που συνδέονται με προβλήματα υγείας ή ιδιοσυγκρασία.

Το γονίδιο ARHGAP36 βρίσκεται στους ανθρώπους και έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του δέρματος και την τριχόπτωση.

«Πολλοί ιδιοκτήτες γατών ορκίζονται στην ιδέα ότι τα διαφορετικά χρώματα και σχέδια τριχώματος συνδέονται με διαφορετικές προσωπικότητες», δήλωσε ο καθηγητής Sasaki.

«Δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικά στοιχεία για αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα και θα ήθελα πολύ να τη διερευνήσω περαιτέρω».

Πηγή: skai.gr

