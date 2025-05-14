Λογαριασμός
Μεσολόγγι: Διασώθηκε μεγάλη θαλάσσια χελώνα με σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι - Δείτε φωτογραφίες

Η κατάσταση του άτυχου Γκίμλι παραμένει κρίσιμη, ωστόσο η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάρρωσή του

χελώνα Γκίμλι

Μια σημαντική διάσωση πραγματοποιήθηκε από την Οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ που ειδικεύεται στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Facebook, ο άτυχος Γκίμλι εντοπίστηκε στο Μεσολόγγι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Ευτυχώς, βρέθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ, όπου λαμβάνει πλέον την απαραίτητη φροντίδα. Η κατάσταση του Γκίμλι παραμένει κρίσιμη, αλλά η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάρρωσή του.

Ο Γκίμλι είναι μία από τις πολλές θαλάσσιες χελώνες που περιθάλπονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και επιστρέφουν στους βιότοπους τους έχοντας αναρρώσει, έτοιμες να συνεχίσουν τη ζωή τους.

