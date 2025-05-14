Μια σημαντική διάσωση πραγματοποιήθηκε από την Οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ που ειδικεύεται στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Facebook, ο άτυχος Γκίμλι εντοπίστηκε στο Μεσολόγγι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Ευτυχώς, βρέθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ, όπου λαμβάνει πλέον την απαραίτητη φροντίδα. Η κατάσταση του Γκίμλι παραμένει κρίσιμη, αλλά η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανάρρωσή του.

Ο Γκίμλι είναι μία από τις πολλές θαλάσσιες χελώνες που περιθάλπονται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και επιστρέφουν στους βιότοπους τους έχοντας αναρρώσει, έτοιμες να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

