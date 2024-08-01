Ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν προσφέρει σταθερά μερικές από τις πιο επικές αθλητικές στιγμές, έχουν, επίσης, μια πλούσια ιστορία αξέχαστων μουσικών παραστάσεων.

Έχουμε απολαύσει υπέροχες ερμηνείες όλα αυτά τα χρόνια, από τους καλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο, και πολλές από τις μουσικές παραστάσεις της τελετής έναρξης και λήξης έχουν παραμείνει κορυφαίες στιγμές των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Από την πανέμορφη Αθήνα με τη Björk μέχρι την πρόσφατη ερμηνεία της Celine Dion στο Παρίσι, ας κάνουμε μαζί αυτό το μαγευτικό «μουσικό ταξίδι» στον χρόνο...

One Direction στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, Λονδίνο

Οι One Direction βρίσκονταν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, τα πέντε μέλη του συγκροτήματος τραγούδησαν το «What Makes You Beautiful», ενώ εμφανίστηκαν πάνω σε ένα φορτηγό εν κινήσει…

Gilberto Gil, Caetano Veloso και Anitta στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, Ρίο

Το 2016, η Anitta είχε την ευκαιρία να εμφανιστεί στη γενέτειρά της, το Ρίο, μαζί με τον τραγουδοποιό και ακτιβιστή που έγινε πολιτικός, Gilberto Gil, και τον τραγουδοποιό και μουσικό, Caetano Veloso, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Εκεί ακούσαμε και το «Isso Aqui, O Que É?».

Luciano Pavarotti στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο, 2006

Πιθανότατα δεν έμεινε ούτε ένας άνθρωπος ασυγκίνητος όταν ο Λουτσιάνο Παβαρότι τραγούδησε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο, το 2006. Λίγους μήνες πριν από τη διάγνωση του καρκίνου του, έδωσε την τελευταία του δημόσια παράσταση κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης και το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό.

Paul McCartney στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, Λονδίνο

Το «Hey Jude» είναι πάντα ένα τραγούδι που αρέσει στο κοινό, αλλά ο Paul McCartney έκανε όλο το πλήθος να τραγουδήσει μαζί του κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το 2012.

KISS στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, Salt Lake City

Το 2002, οι KISS έπαιξαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Salt Lake City. Καθώς ερμήνευαν το «Rock and Roll All Nite» του 1975, οι αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ χόρευαν γύρω τους, ενώ τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό της Γιούτα.

Celine Dion στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, 1996

Μαζί με τον David Foster στο πιάνο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα, η Celine Dion ερμήνευσε την μπαλάντα «The Power of the Dream» στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα, το 1996. Tο τραγούδι, που έγραψαν οι David Foster, Linda Thompson και Babyface, λειτούργησε ως ένας πραγματικός ύμνος ενδυνάμωσης ενόψει των αγώνων.

Kylie Minogue στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, 2000

Μόλις ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει την επιτυχία της «Can't Get You Out of My Head», η Kylie Minogue παρουσίασε μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Dancing Queen» των ABBA -του 1976- στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000.

Queen και Jessie J στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, Λονδίνο

Το 2012, η τραγουδίστρια της βρετανικής ποπ, Jessie J, εμφανίστηκε με το ολόγραμμα των Queen και του Freddie Mercury στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Μαζί, έκαναν μια… θορυβώδη εκδοχή του «We Will Rock You».

Gojira στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, Παρίσι

Ως η πρώτη heavy metal μπάντα που έπαιξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Gojira μας χάρισαν πλούσιο θέαμα στην τελετή έναρξης, με μια ακέφαλη Μαρία Αντουανέτα, και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Το γαλλικό συγκρότημα έδωσε μια καταιγιστική εκτέλεση του «Ah, Ça Ira!», το οποίο ήταν δημοφιλές κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, με την τραγουδίστρια της όπερας, Marina Viotti. Ήταν, ίσως, η πιο άγρια παράσταση που είχε δει ποτέ ο Σηκουάνας…

Stevie Wonder στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, 1996

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 στην Ατλάντα, ο Stevie Wonder ερμήνευσε το «Imagine» προς τιμήν του εκλιπόντος φίλου του, John Lennon.

Céline Dion στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, Παρίσι

Στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση και τη μάχη της με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), η Celine Dion έκανε όλο τον πλανήτη να συγκινηθεί ερμηνεύοντας το κομμάτι «Hymne à l’amour», της Édith Piaf, από τον Πύργο του Άιφελ.

Björk στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, 2004

Η Björk μετέτρεψε την εμφάνισή της στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 σε τέχνη. Ποιος δεν θυμάται -εκτός από την υπέροχη ερμηνεία της όταν τραγουδούσε το «Oceania- το φόρεμα «Ocean Dress», με το οποίο εμφανίσθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καθώς τραγουδούσε το επιβλητικό ένδυμα της Ισλανδής τραγουδίστριας ξετυλιγόταν σε έκταση 900 τ.μ. καλύπτοντας όλους τους αθλητές.

