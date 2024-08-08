Συνελήφθη αθλητής χόκεϊ της Αυστραλίας στους Ολυμπιακούς για αγορά κοκαΐνης

Σοκ επικρατεί στην ομάδα χόκεϊ ανδρών της Αυστραλίας, η οποία συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού αθλητής-μέλος της συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία για αγορά κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, «αστυνομικοί που υπήρξαν μάρτυρες αγοροπωλησίας κοκαΐνης στην είσοδο ενός κτιρίου στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού τη νύχτα της 6ης προς 7 Αυγούστου, συνέλαβαν τον πωλητή, γεννημένο τον Δεκέμβριο του 2006, και τον αγοραστή, γεννημένο τον Σεπτέμβριο του 1995 στην Αυστραλία».

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι αθλητής της ομάδας χόκεϊ ανδρών βρίσκεται υπό κράτηση, χωρίς να αναφέρει τον λόγο της σύλληψής του, όμως τα Μέσα της χώρας αναφέρονται σε αγορά ενός γραμμαρίου κοκαΐνης.

