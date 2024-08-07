Με χαμόγελο και ικανοποίηση για την προσπάθειά της υποδέχτηκε η Κατερίνα Στεφανίδη,την ένατη θέση που κατέλαβε στον τελικό του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες παραδεχόμενη πως οι δυσκολίες στην προετοιμασία της και ένας τραυματισμός στο πόδι δεν της επέτρεψαν να πάει ψηλότερα.



«Έχω να κάνω ουσιαστικό αγώνα από το Ευρωπαϊκό της Ρώμης λόγω ενός τραυματισμού. Πήδηξα ό,τι έχω πηδήξει φέτος, νομίζω πως είχα και το 4,80μ., αλλά πήγαν παραπάνω τα μετάλλια, οπότε ίσως καλύτερα που δεν πέρασα τα 4,80μ. (γέλια). Το άκυρο άλμα στα 4,40μ. νομίζω δεν με επηρέασε, το αντίθετο, με ξύπνησε και με έβαλε περισσότερο μέσα στον αγώνα. Ο καθένας όταν έρχεται σε έναν αγώνα ξέρει σε τι επίπεδο βρίσκεται. Κάποιες κοπέλες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από μένα. Νομίζω ότι είχα τα 4,80μ. αλλά τα 4,85μ. δεν ξέρω», τόνισε.

«Η καρδιά του πρωταθλητή θέλει να είναι και ευγνώμων κάποιες φορές. Για μένα ήταν ο τρίτος τελικός σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχω πηδήξει σε αυτούς πάνω από 4,70μ. κι αυτό δεν μπορούν να το πουν πολλές κοπέλες. Ίσως μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλύτερο, αλλά δεν με άφησε για μια ακόμη φορά το πόδι μου. Το άλλο αυτή τη φορά. Είμαι ικανοποιημένη με το πώς αγωνίστηκα», πρόσθεσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.