Ολυμπιακοί Αγώνες: Κυρίαρχος ο Μαροκινός Σουφιάν Ελ Μπακαλί

Μετά το Τόκιο ο Μαροκινός Σουφιάν Ελ Μπακαλί θριάμβευσε και στο «Παρίσι 2024» στον τελικό των 3.000μ στιπλ ανδρών του Ολυμπιακού τουρνουά στίβου, με ένα εντυπωσιακό φίνις στα τελευταία 100 μέτρα που τον έφερε μπροστά απ’ τον Αμερικανό Κένεθ Ρουκς.

Ο 28χρονος δρομέας έκανε μία συγκλονιστική «επίθεση» στο φινάλε, προσπερνώντας τον Έιμπραχαμ Κίμπιοτ απ’ την Κένυα και στη συνέχεια τον Ρουκς για να κόψει πρώτος το... νήμα με ένα τρομερό σπριντ. Ο Ρουκς έβαλε μετά από χρόνια τις ΗΠΑ στο βάθρο των 3.000μ. στιπλ με το αργυρό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Κίμπιοτ.

Η τελική κατάταξη:

1.Σουφιάν Ελ Μπακαλί (Μαρόκο) 8:06.05 --Χρυσό μετάλλιο

2.Κένεθ Ρουκς (ΗΠΑ) 8:06.41 --Αργυρό μετάλλιο

3.Έιμπραχαμ Κίμπιοτ (Κένυα) 8:06.47 --Χάλκινο μετάλλιο

4.Μοχάμεντ Αμίν Τζιναουί (Τυνησία) 8:07.73

5.Αχμέντ Τζαζιρί (Τυνησία) 8:08.02

6.Σαμουέλ Φιρέβου (Αιθιοπία) 8:08.87

7.Σιμόν Κοέτς (Κένυα) 8:09.26

8.Ρίτζι Μιούρα (Ιαπωνία) 8:11.72

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

