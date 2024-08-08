Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Κέλι Χάριγκτον πήρε ξανά το χρυσό στα 60κ. πυγμαχίας γυναικών

Το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε η Ιρλανδή Κέλι Χάριγκτον στην κατηγορία των 60κ. στο Ολυμπιακό τουρνουά πυγμαχίας γυναικών των Αγώνων του Παρισιού. Η 34χρονη πυγμάχος μετά το Τόκιο ανέβηκε ξανά στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου καθώς επικράτησε στον τελικό της κατηγορίας της Κινέζας Βενλού Γιάνγκ με 4-1.

Τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι ηττημένες των ημιτελικών Σι Γι Γου απ’ την Ταϊπέι και η Φερέιρα Σοάρες από τη Βραζιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

