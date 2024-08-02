Συγχαρητήρια στους Έλληνες αθλητές για τα δύο μετάλλια στην κωπηλασία απέστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Μέσα σε λίγα λεπτά δυο μετάλλια! Χάλκινο οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών και χάλκινο οι Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Η ελληνική κωπηλασία μάς κάνει υπερήφανους! Συγχαρητήρια!», έγραψε.

Μέσα σε λίγα λεπτά δυο μετάλλια! Χάλκινο οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών και χάλκινο οι Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Η ελληνική κωπηλασία μάς κάνει υπερήφανους! Συγχαρητήρια!🇬🇷 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.