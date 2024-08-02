Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Συγχαρητήρια Κασσελάκη για τα χάλκινα μετάλλια στην κωπηλασία

Η ελληνική κωπηλασία μάς κάνει υπερήφανους, έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Στέφανος Κασσελάκης

Συγχαρητήρια στους Έλληνες αθλητές για τα δύο μετάλλια στην κωπηλασία απέστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Μέσα σε λίγα λεπτά δυο μετάλλια! Χάλκινο οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών και χάλκινο οι Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Η ελληνική κωπηλασία μάς κάνει υπερήφανους! Συγχαρητήρια!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Ολυμπιακοί Αγώνες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark