Με αναρτήσεις του στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε τις νέες επιτυχίες των Ελλήνων Ολυμπιονικών, αυτή τη φορά στην κωπηλασία , στην πρώτη συμμετοχή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Έγραψε σχετικά: «Ακόμη μία θέση στο βάθρο για Έλληνες αθλητές, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι. Συγχαρητήρια στον Αντώνη Παπακωνσταντίνου και τον Πέτρο Γκαιδατζή για το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, στην κωπηλασία».

Σε νεώτερη ανάρτηση του σχολίασε :»Νέα επιτυχία στην κωπηλασία με το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Συγχαρητήρια στη Μιλένα Κοντού και τη Ζωη Φίτσιου!»

Πηγή: skai.gr

