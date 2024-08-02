Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτηση στην πλατφόρμα "X" συγχαίρει τους τέσσερις κωπηλάτες, τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου και τον Πέτρο Γκαϊδατζή και τη Ζωή Φίτσιου και τη Μιλένα Κοντού που μας έδωσαν μεγάλη χαρά κατακτώντας δυο χάλκινα μετάλλια στην κωπηλασία στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της η Πρόεδρος αναφέρει:

Ο Πέτρος με τον Αντώνη και η Ζωή με τη Μιλένα χάρισαν στη χώρα μας δύο χάλκινα μετάλλια στην κωπηλασία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Θερμά συγχαρητήρια και στους τέσσερις λαμπρούς μας κωπηλάτες, μας έδωσαν μεγάλη χαρά.🥉🥉🇬🇷 #Paris2024 — President GR (@PresidencyGR) August 2, 2024

