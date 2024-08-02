Δύο ακόμα μετάλλια κατέκτησε σήμερα η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σε αναρτήσεις του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές για τις προσπάθειές τους.

«Τρίτωσε το καλό! Το ελληνικό δίδυμο της κωπηλασίας, στο βάθρο των Ολυμπιονικών. Συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή και τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου!» εγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τρίτωσε το καλό! Το ελληνικό δίδυμο της κωπηλασίας, στο βάθρο των Ολυμπιονικών. Συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή και τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου!



Συνεχίζουμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 2, 2024

Ακολούθησε μία ακόμη ανάρτηση του πρωθυπουργού μετά το μετάλλιο που κατέκτησαν Κοντού - Φίτσιου.

«Ακόμα ένα μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία! Θερμά συγχαρητήρια στη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσιου για το χάλκινο μετάλλιο!»

Ακόμα ένα μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία! Θερμά συγχαρητήρια στη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσιου για το χάλκινο μετάλλιο!



Σας ευχαριστούμε 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.