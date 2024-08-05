Λογαριασμός
Εκτός τελικού του επί κοντώ η Πόλακ

Η Ελένη Πόλακ δεν μπόρεσε να περάσει τα 4,40μ. και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ελένη Πόλακ Ολυμπιακοί Αγώνες

Εκτός τελικού του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμεινε η Ελένη Πόλακ.

Η 28χρονη αθλήτρια στον προκριματικό του αγωνίσματος πέρασε με την πρώτη τα 4,20μ., ωστόσο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,40μ., ύψος που πέρασαν με την πρώτη συνεχίζοντας την προσπάθεια πρόκρισής τους οι άλλες δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στο επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
