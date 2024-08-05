Εκτός τελικού του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμεινε η Ελένη Πόλακ.

Η 28χρονη αθλήτρια στον προκριματικό του αγωνίσματος πέρασε με την πρώτη τα 4,20μ., ωστόσο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,40μ., ύψος που πέρασαν με την πρώτη συνεχίζοντας την προσπάθεια πρόκρισής τους οι άλλες δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στο επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου.

