Σκοποβολή ανδρών (25μ. πιστόλι ταχύτητας): Το χρυσό ο Γιουεχόνγκ Λι

Χρυσός ο Γιουεχόνγκ Λι στα 25μ. πιστόλι ταχύτητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σκοποβολή Ολυμπιακοί Αγώνες

Ο Γιουεχόνγκ Λι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 25μ. πιστόλι ταχύτητας των ανδρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο πρωταθλητής από την Κίνα συγκέντρωσε 32 βαθμούς στον τελικό, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νοτιοκορεάτη Γιονγκτζέ Τσο με 25 βαθμούς και στην τρίτη θέση, τον συμπατριώτη του, Σίντζιε Γουανγκ με 23 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη:

1. Γιουεχόνγκ Λι (Κίνα) 32β.
2. Γιονγκτζέ Τσο (Νότια Κορέα) 25
3. Σίντζιε Γουανγκ (Κίνα) 23
4. Φλόριαν Πέτερ (Γερμανία) 20
5. Πάβλο Κοροστίλοβ (Ουκρανία) 16
6. Μάσιμο Σπινέλα (Ιταλία) 10

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Σκοποβολή Ολυμπιακοί Αγώνες
