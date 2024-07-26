Παρίσι 2024: Πρόταση γάμου και αρραβώνας στο Ολυμπιακό Χωριό

ΟPablo Simonet παίκτης της Εθνικής Αργεντινής στο Χάντμπολ έκανε πρόταση γάμου στην επίσης αθλήτρια σύντροφό του Maria Pilar Campoy μέλος της Εθνικής ομάδας χόκεϊ ανάμεσα σε όλους τους συναθλητές τους στο Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι κι ενώ όλοι πίστευαν πως θα ποζάρουν για μια αναμνηστική φωτογραφία!

Το ερωτευμένο ζευγάρι των αθλητών είναι μαζί από το 2015 και έχουν ξαναβρεθεί ταυτόχρονα σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο παρελθόν αλλά αυτούς στο Παρίσι σίγουρα δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ ανεξαρτήτως των αθλητικών τους αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.