Μετρά τις ώρες που θα μπει πρώτος με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή στον Σηκουάνα για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων ο Τόμας Γουόκαπ. Ο Τεξανός γκαρντ απολαμβάνει την εμπειρία, μιλά για τη συγκίνηση που ένιωσε η οικογένειά του για την πρόκριση στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, ενώ εκφράζει την πίστη πως η Εθνική μπάσκετ θα παρουσιάσει την ταυτότητά της και θα εκπροσωπήσει επάξια τους Έλληνες στο Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ που αρχίζει το Σάββατο απέναντι στον Καναδά (22:00).



«Θα είμαι ειλικρινής, το σκεφτόμουν πολύ και είχα την ελπίδα ότι θα ήταν θετική η απόφαση, όταν έμαθα ότι υπήρχαν σκέψεις για το αν θα πάμε τελικά στην τελετή, λόγω του αγώνα που έχουμε την επόμενη μέρα. Ξέρεις δεν είναι μόνο ότι θα είμαστε σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών αγώνων, αλλά και ότι θα είμαστε στο πρώτο πλοίο στο ποτάμι, ως Ελλάδα, δε νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο, δε γίνεται», αναφέρει σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ και συνεχίζει...

«Πριν από αυτή την εξέλιξη ξέρεις, δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου συμβεί. Όταν όμως συνέβη αυτό, οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν ένα σημαντικό κίνητρο, να πετύχουμε με την ομάδα κάτι σπουδαίο. Τώρα είμαι εδώ, πρέπει να… τσιμπήσω τον εαυτό μου για να τον… πείσω ότι το ζω όλο αυτό, είμαι ενθουσιασμένος, ζω κάτι πολύ μεγάλο».«Ναι, απόλυτα. Ολοι με έκαναν να νιώσω… σούπερ καλοδεχούμενος, από το περασμένο καλοκαίρι που μπήκα σε αυτή την ομάδα, Ακόμα όμως κι όταν περπατάω στον δρόμο, βλέπω πολλούς Ελληνες να με πλησιάζουν με έναν καλό λόγο, να με ευχαριστούν που μαζί με την ομάδα κάναμε αυτή την επιτυχία, να εκφράζουν υποστήριξη, όλα αυτά με κάνουν να νιώθω ακόμα πιο όμορφα».«Εντάξει, στην αρχή σίγουρα μπερδεύτηκαν λίγο, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Ηξεραν πόσο είχα αγαπήσει την Ελλάδα, τον τρόπο που με είχαν δεχτεί σε αυτή τη χώρα, πόσο απολάμβανα να παίζω και να ζω σε αυτόν τον τόπο, ήταν κι αυτοί χαρούμενοι για μένα. Και τώρα που πετύχαμε αυτόν τον μεγάλο στόχο , την ημέρα που προκριθήκαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, η μητέρα μου έκλαιγε από χαρά και συγκίνηση».«Το νούμερο 1 πάντα είναι να εκπροσωπήσει τη χώρα, είναι 10 εκατομμύρια άνθρωποι που μας υποστηρίζουν, αγαπάνε αυτή την ομάδα και περιμένουν κάτι. Σίγουρα μετά να απολαύσουμε την εμπειρία και το παιχνίδι, να παίξουμε όπως ξέρουμε να κάνουμε, με τη φιλοσοφία μας, το στιλ μας και μετά ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Εμείς να είμαστε οι εαυτοί μας, να δείξουμε την ταυτότητά μας και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους».«Δυναμικό παιχνίδι σίγουρα, σκληρή άμυνα, αποτελεσματική. Και μετά στην επίθεση να τρέξουμε, να παίξουμε γρήγορα, να έχουμε ρυθμό, αλλά θα γυρίσω στην άμυνα, εκεί θα είναι το δυνατό μας σημείο, και αν παίξουμε σκληρή άμυνα θα είναι πραγματικά δύσκολο για τον καθένα να μας νικήσει».«Εξαιρετική. Εχει τόσο μεγάλο σεβασμό από όλους. Είναι πανέξυπνος, έχει τεράστια αυτοπεποίθηση, το βρίσκω πολύ παραγωγικό να παίζω γι’ αυτόν και πραγματικά νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω από αυτόν, όπως μάθαινα και από τον τρόπο παιχνιδιού του».«Ναι, ναι, ναι, τι συζητάμε; Δε χρειάζομαι διακοπές φίλε, εγώ το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα ταξίδι στο Παρίσι μετά από εδώ».

