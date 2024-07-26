Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση «βαρέων βαρών» στο Παρίσι: Ο Πύρρος Δήμας φωτογραφήθηκε με τον Snoop Dogg

Ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας βρίσκεται στο Παρίσι ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - H μουσική υπόκρουση που επέλεξε για τη συνάντηση στις ιστορίες του

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Πύρρος Δήμας φωτογραφήθηκε με τον Snoop Dogg

Συνάντηση «βαρέων βαρών» στο Παρίσι... Ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, και στη Λαμπαδηδρομία συμμετείχε ο Snoop Dogg.

Πύρρος Δήμας και Snoop Dogg πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στον φακό. Ο Ολυμπιονίκης επέλεξε δε, για μουσική ανάρτηση στις ιστορίες του στο Instagram το κλασικό τραγούδι τoυ φίλου του ράπερ, 50 cent, P.I.M.P. 

Πύρρος Δήμας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παρίσι 2024 Ολυμπιακοί Αγώνες Πύρρος Δήμας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark