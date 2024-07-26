Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Πύρρος Δήμας φωτογραφήθηκε με τον Snoop Dogg

Συνάντηση «βαρέων βαρών» στο Παρίσι... Ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, και στη Λαμπαδηδρομία συμμετείχε ο Snoop Dogg.
Πύρρος Δήμας και Snoop Dogg πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί στον φακό. Ο Ολυμπιονίκης επέλεξε δε, για μουσική ανάρτηση στις ιστορίες του στο Instagram το κλασικό τραγούδι τoυ φίλου του ράπερ, 50 cent, P.I.M.P.
