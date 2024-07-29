Την Εθνική ομάδα για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αποτελούν 37 μέλη, ήτοι 24 αθλητές και 13 αθλήτριες, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η Ελλάδα κατέκτησε 11 μετάλλια και στο Παρίσι θα είναι παρόντες οι κάτοχοι των δέκα εξ αυτών, ήτοι οι Αντώνης Τσαπατάκης, Θανάσης Προδρόμου, Στράτος Νικολαΐδης, Θανάσης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μπακοχρήστος, Γρηγόρης Πολυχρονίδης (Κατερίνα Πατρωνη – ramp operator), Άννα Ντέντα (Χριστίνα Ντέντα – ramp operator), Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης.

Αναλυτικά, η αποστολή:

ΑΝΔΡΕΣ

Πασχάλης Κουλουμόγλου (άρση βαρών σε πάγκο)

Δημήτρης Μπακοχρήστος (άρση βαρών σε πάγκο)

Μιχάλης Καλαράκης (ιππασία)

Δημήτρης Καρυπίδης (κολύμβηση)

Νίκος Κοντού (κολύμβηση)

Γιάννης Κωστάκης (κολύμβηση)

Αλέξανδρος Λέργιος (κολύμβηση)

Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης (κολύμβηση)

Αντώνης Τσαπατάκης (κολύμβηση)

Γρηγόρης Πολυχρονίδης (μπότσια) – Κατερίνα Πατρώνη (ramp operator)

Νίκος Παπαγγελής (ποδηλασία δρόμου)

Σωτήρης Γαλογαύρος (σκοποβολή)

Παναγιώτης Γιαννουκάρης (σκοποβολή)

Νάσος Γκαβέλας (στίβος) – Ιωάννης Νυφαντόπουλος (guide)

Δημήτρης Ζησίδης (στίβος)

Θανάσης Κωνσταντινίδης (στίβος)

Στέλιος Μαλακόπουλος (στίβος)

Στράτος Νικολαΐδης (στίβος)

Γρηγόρης Ντισλής (στίβος)

Θανάσης Προδρόμου (στίβος)

Μιχάλης Σεΐτης (στίβος)

Λάζαρος Στεφανίδης (στίβος)

Μανώλης Στεφανουδάκης (στίβος)

Κωνσταντίνος Τζούνης (στίβος)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αλεξάνδρα Σταματοπούλου (κολύμβηση)

Αρετή Σπυρίδου (κολύμβηση)

Μαρία Τζιβελέκη (κολύμβηση)

Χρυσή Μόρφη (μπότσια)

Άννα Ντέντα (μπότσια) – Χριστίνα Ντέντα (ramp operator)

Τάνια Κεραμυδά (στίβος)

Λήδα Μανθοπούλου (στίβος)

Ζωή Μαντούδη (στίβος)

Χριστίνα Γκέντζου (τάε κβον ντο)

Ελένη Παπασταματοπούλου (τάε κβον ντο)

Εμμανουέλα Μασούρου (τζούντο)

Θεοδώρα Πασχαλίδου (τζούντο)

Δωροθέα Ποιμενίδου (τοξοβολία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.