Ολυμπιακοί Αγώνες: Με Μπαές ο Τσιτσιπάς στους «16» του Ολυμπιακού τουρνουά

Τον αντίπαλό του στους «16» του Ολυμπιακού τουρνουά έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη δική του άνετη πρόκριση επί του Ντάνιελ Έβανς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Σεμπαστιάν Μπάες, νούμερο 18 της κατάταξης, ο οποίος πέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Μπέντζαμιν Χασάν (Νο.170) από τον Λίβανο με 6-2, 3-6, 7-6(3) και εξασφάλισε μία θέση στους «16», κλείνοντας το ραντεβού με τον Τσιτσιπά.

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα την Τετάρτη (31/07), και όποιος προκριθεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει πιθανότατα στους «8» τον Νόβακ Τζόκοβιτς, εκτός αν ο Σέρβος τενίστας υποστεί έκπληξη από τον Γερμανό Ντόμινικ Κέπφερ (Νο.63).

