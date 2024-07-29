Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο μικτό διπλό

Άδοξα σταμάτησε η πορεία των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη στο μικτό διπλό του Ολυμπιακού τουρνουά τένις.

Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε 2-0 σετ (6-4, 7-6) από τους Κούλχοφ/Σχουρς της Ολλανδίας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο, σε ένα αγώνισμα όπου αναμενόταν να προχωρήσουν περισσότερο.

Τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και η Σάκκαρη ήταν αρκετά κουρασμένοι από το γεγονός πως αγωνίστηκαν νωρίτερα και στο μονό, κάτι που φάνηκε από το εναρκτήριο σετ. Οι Ολλανδοί έκαναν break στο τρίτο γκέιμ και κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, κάνοντας το 1-0 με συνολικό σκορ 6-4.

Στο δεύτερο σετ, κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν έχασε το σερβίς του. Αποτέλεσμα ήταν το 6-6 και το tiebreak, όπου το ολλανδικό δίδυμο μπήκε εξαιρετικά, πήρε τους πρώτους τρεις πόντους και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και η Σάκκαρη, πάντως, θα παραμείνουν στο Παρίσι, αφού αμφότεροι συνεχίζουν κανονικά στο μονό.

